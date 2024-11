Simeone y el reto de recuperar la mejor versión de Gallagher

Simeone tiene un reto por delante: recuperar la mejor versión de Conor Gallagher. El centrocampista inglés tuvo un arranque espectacular en el Atlético de Madrid, marcando dos goles ante el Valencia y el Rayo, pero ha frenado en seco y incluso ha perdido la condición de titular indiscutible. Ayer se reivindicó marcando uno de los cinco tantos con los que Inglaterra goleó a Irlanda en la UEFA Nations League.

El parón de la Liga le ha venido de maravilla al pitbull, que ha sido titular con su selección ante Grecia e Irlanda con una gran actuación en ambos casos formando doble pivote con el centrocampista del Liverpool Curtis Jones. A sus grandes estadísticas de recuperación en el primer partido unió ayer un golazo ante Irlanda, lo que refuerza su situación en Inglaterra, con quien había perdido protagonismo en los últimos encuentros, a muy pocas semanas de que Thomas Tuchel se haga cargo definitivamente del banquillo de los pross.

Ahora, sin embargo, toca volver a vestirse de rojiblanco para afrontar Liga y Champions, y ahí es necesario que vuelva a aparecer la mejor versión de un jugador que entusiasmó a la afición en sus primeras apariciones, pero que ahora no está en su mejor momento, quizás porque Simeone no acaba de encontrar su posición ideal en el campo. Gallagher jugó ante el PSG prácticamente de carrilero izquierdo, en una demarcación muy extraña para él y que no le permite aparecer cerca del área rival, que es lo que le gusta.

El Cholo es plenamente consciente de la situación y sabe que le tiene que poner remedio. Dado que Inglaterra ya ha jugado sus dos partidos previstos en el parón, Gallagher regresará a Madrid hoy lunes, mucho antes de que lo hagan Pablo Barrios y sobre todo Rodrigo de Paul, lo que le sitúa en ventaja para ser titular ante el Alavés en el choque liguero de este fin de semana. Ahí tendrá una buena oportunidad el ex del Chelsea para dar un paso hacia adelante en una consolidación en el Atlético que todavía no se ha producido.

Sorloth, reforzado

Otro que llega reforzado es el noruego Alexander Sorloth, autor de uno de los cinco goles de su selección ante Kazajistán. Sorloth está siendo muy criticado en el Atlético por su falta de acierto y sin duda su diana en el partido de Oslo le vendrá bien. Es otro de los favorecidos por el calendario de partidos internacionales ya que Julián Álvarez, al igual que De Paul y Giuliano, que acaba de reemplazar al lesionado Nahuel Molina, no llegarán a España hasta bien entrada la semana, lo que probablemente convierta al noruego en titular ante el Alavés. En su mano está aprovechar esa pequeña ventaja.