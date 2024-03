Simeone y los resultados fuera de casa: no es una mala racha puntual

Los malos resultados fuera de casa del Atlético no responden a una mala racha puntual: ha sido una constante en la era Simeone. De hecho, ha habido momentos incluso peores que éste a lo largo de los once años que lleva el entrenador argentino en el banquillo rojiblanco. Al Cholo le cuesta muchísimo resolver la ecuación que se le plantea cada vez que debe abandonar el Metropolitano y ahí están las estadísticas para demostrarlo. El desastre de Cádiz no fue ni mucho menos una excepción.

La racha actual sin conseguir una victoria a domicilio se extiende ya a seis partidos, cuatro de Liga, uno de Champions y otro de Copa. En este periodo el equipo ha empatado dos veces (Real Madrid y Almería) y ha perdido cuatro (Sevilla, Athletic, Inter y Cádiz). Está a sólo un encuentro de la segunda peor racha, en diciembre de 2019, y a dos del que hasta ahora es el peor registro como visitante de la era del Cholo, los ocho partidos consecutivos que se pasó sin ganar a comienzos de 2013. Su próxima salida no es ni mucho menos sencilla (Villarreal). Luego tocará visitar Mendizorroza para enfrentarse al Alavés de Luis García Plaza. Las perspectivas no son desde luego demasiado optimistas.

«La culpa es del entrenador», repite como un mantra Simeone cada vez que se le pregunta por el rendimiento del equipo fuera de casa, que contrasta con los espectaculares resultados logrados en el Metropolitano, donde no se ha perdido un partido de Liga en los últimos 13 meses. Más allá de ser tomado como un eufemismo la frase del Cholo encierra mucho de verdad. No es lógico que un equipo capaz de mostrarse tan sólido en su estadio sea luego tan frágil cada vez que hace las maletas. Inevitablemente debe haber gran parte de responsabilidad en el banquillo.

Por suerte para el Atlético el futuro de la temporada se dirimirá en el Metropolitano. Sobre todo en el transcurso de esta semana, en la que lo visitan dos equipos que aún no han perdido un solo partido fuera de casa en toda la temporada, el Inter de Milán el miércoles en Champions y el Barcelona en Liga el próximo domingo. Los rojiblancos están ante dos verdaderas finales que pueden dejarlo tiritando, en la peor crisis de la era Simeone, o que por el contrario pueden reforzarlos. Sea como sea se van a encontrar con una grada poco predispuesta a volver a perdonar unos errores tan constantes como groseros. En sus dos últimas visitas en Liga el Atlético se ha enfrentado al último y al antepenúltimo, dos equipos que entre ambos habían ganado un solo partido desde el mes de septiembre: el saldo ha sido de un punto sobre seis posibles. Peor imposible.