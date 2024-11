Simeone: «Ponerse la camiseta del Atlético es una tremenda motivación»

«Ponerse la camiseta del Atlético es ya de por sí una tremenda motivación», dijo hoy Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Son Moix ante un Mallorca al que el entrenador argentino definió como «un equipo que tiene las ideas muy claras, que juega bien, al que cuesta mucho marcarle goles y que es valiente porque sabe defender bajo y contragolpear». «Nos lo va a poner muy difícil», vaticinó el Cholo sobre el encuentro en Palma.

❝El Mallorca es un equipo valiente, defiende muy bien y tiene una idea muy clara❞.

Simeone adelantó que Azpilicueta formaría parte de la convocatoria, pero no Llorente, a pesar de que ya está entrenando con normalidad, porque «los doctores nos aconsejan esperar un poco más por precaución». «Necesitamos la energía que nos da Llorente», lamentó el Cholo, que también se refirió al noruego Sorloth, que tras no jugar ni un solo minuto en París mañana podría ser titular: «No pasa nada con él, un día le toca a unos jugar más y otro menos. Sorloth lo hizo muy bien ante Las Palmas y está animado. Que no le tocara jugar ante el PSG no cambia nada».

El Cholo, por otro lado, alabó el momento de forma de Nahuel Molina, al que ha mantenido siempre contra viento y marea, y expresó su deseo de que «pueda mantener la regularidad, que es siempre lo más importante para todos los futbolistas». «No se puede rendir siempre al máximo nivel, hay veces en la que no podemos responder a lo que nosotros mismos nos exigimos, pero tenemos una idea clara desde hace 12 años y en eso estamos», reflexionó el entrenador argentino.

Simeone insistió en el tramo final de la rueda de prensa en la «fortaleza» del Mallorca que, según dijo, «se incrementa cuando juega en su estadio, donde se hace más inaccesible, pero sabiendo eso vamos a intentar llevar el partido allí donde creemos que les podemos hacer daño».