Simeone mantiene el discurso: «Salir del partido a partido sería faltar al respeto a los demás clubes»

Paso al campeón de invierno. Pocas primeras veces le quedan a Simeone en el Atlético de Madrid, pero esta era una de ellas. Nunca había sido campeón de invierno hasta este domingo, tras la victoria de su equipo a Osasuna. Coincide en su naturaleza con la 14ª consecutiva, que a su vez sella la mejor racha de siempre de los colchoneros tras una tarde complicada ante Osasuna.

Aunque de nuevo Simeone volvió resolver exitosamente la incógnita que le plantea el rival. Vicente Moreno había presentado en el Metropolitano un entramado defensivo inexpugnable que había maniatado el ímpetu inicial del Atlético. Gallagher andaba atado tanto por el costado como por el centro y el Cholo entendió que debía dar profundidad a su equipo.

Dicho y hecho. Ingresó Lino y Rubén Peña ya no se prodigó más en ataque, tuvo que estar pendiente de los desmarques y la verticalidad del brasileño. El Atlético volvió a mudar su piel a través del banquillo, otra más y ya van… «Veo que el equipo trabaja bien y estamos disfrutando del camino que estamos recorriendo. En la vida hay que disfrutar los caminos y no alejarnos del partido a partido. A partir de ahí hay que seguir mejorando porque podemos hacerlo», detalla Simeone.

Otro triunfo en el que el Atlético mejoró su versión una vez introducidos los cambios. «Los futbolistas han hecho un gran trabajo en estos últimos dos meses y medio. Hay un gran trabajo colectivo tanto los que inician como los que salen en el segundo tiempo. El equipo tiene mucha humildad y sabe sufrir. Sabes que vamos a atravesar momentos de dificultad ante cualquier rival y tratamos de acercarnos a las situaciones que nos llevan a ganar los partidos», asegura Simeone.

El gol de la victoria, que llegó tras un córnero, lleva el nombre de Julián Álvarez y la pizarra de Simeone. «Veníamos hace bastante partidos hablando de darle la importancia que tiene el balón parado. En la Liga de 2014 fue determinante. Nos generó la posibilidad de sacar partidos adelante cuando no son fáciles. Hoy salió bien. Las jugadas que se hicieron en el primer tiempo generaron peligro», declara Simeone.

La Liga se irá a pocos puntos y el Atlético ya suma 44 en el ecuador. «Sería un mago, un visionario para saber si calcando los números ganaríamos el título. Tenemos que seguir partido a partido. Sería una falta de respeto para el resto de los equipos. Hay que seguir trabajando partido a partido para calcar los resultados de la primera vuelta».

«El equipo no sufría y tenía controlado el trabajo exterior. Llorente nos dio vitalidad. Lino trabajo y más ataque y veíamos a Julián que se había desgastado. Reforzamos con Correa y seguir controlando el partido. Esa fue la búsqueda. Interpretamos no hacer más cambios y me pone muy contento que el trabajo del equipo sea tan bueno. El primer tiempo arrancamos bien y luego el ataque no fue tan fluido. Osasuna hizo un gran trabajo defensivo y nosotros no pudimos más allá de las dos ocasiones de Julián Álvarez. Salimos con más tranquilidad en el segundo tiempo y mejor situados. Pudimos haber mejorado el último pase en algún contragolpe», finaliza Simeone.