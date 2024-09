Simeone, irónico: «Esperemos que lo de Barrios nos sirva para el futuro»

«Esperemos que lo de Barrios nos sirva para el futuro», explicó hoy Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Valencia. El técnico añadió en cuanto a la lesión del campeón olímpico que «sabíamos que era algo que podía pasar, pero no pudimos darnos cuenta antes de que sucediera», enfatizando su reclamación de haber traído a otro centrocampista en el mercado de fichajes. El Cholo también eludió la polémica sobre los horarios que la Liga ha asignado al Atlético: «Mi única tarea es entrenar al equipo lo mejor posible, no me preocupo por algo ante lo que no puedo hacer nada».

«Lo que sé es que mañana jugamos ante el Valencia y que a la gente lo único que le importará es el resultado», agregó Simeone, que acabó admitiendo que lo que desea es que «tanto lo de los horarios como lo del menor descanso se quede en una simple anécdota». «A mí me da igual. Que me digan dónde jugar y a qué hora y yo trataré de hacerlo lo mejor posible», dijo para zanjar al tema.

En cuanto a la situación de su equipo de cara al partido de mañana ante el Valencia, colista de la categoría, aseguró que «El grupo está con mucho entusiasmo. Cuesta definir quién juega, pero la cantidad de partidos que hay me permite disponer de gente fresca y con mucha ilusión por competir. Llevamos dos semanas trabajando y la mayoría de la gente está con nosotros desde el miércoles. Obviamente hubiéramos querido tenerlos a todos aquí, pero la selección llama y todos los jugadores quieren estar ahí».

❝El grupo está con mucho entusiasmo. Cuesta definir quién juega, pero la cantidad de partidos que hay me permite disponer de gente fresca y con mucha ilusión por competir❞. — Diego Pablo Simeone 🎙 pic.twitter.com/nuOO1oWP8i — Atlético de Madrid (@Atleti) September 14, 2024

En cuanto al rival, que el año pasado les derrotó 3-0 en Mestalla, dijo que «el Valencia, por su entrenador y por cómo se comporta el equipo desde que llegó, tiene una forma concreta de jugar. La respetan, la atraviesan con seguridad porque compiten bien. No imagino otro equipo diferente al que nos hemos enfrentado desde que está Baraja». Eso sí, pidió a sus jugadores que tuvieran «la contundencia que nos faltó ante el Espanyol», aunque para finalizar siguió firme en su discurso. «No miro más allá del partido a partido».