El Atlético de Madrid celebra la Navidad instalado en el liderato y con una sensación de felicidad que sus seguidores no experimentaban desde 2020, cuando también disfrutaron de la primera posición en el paréntesis de fin de año, sólo que con la diferencia de que aquella fue la temporada de la pandemia y no pudieron ver jugar en directo a su equipo en todo el curso. Ahora todo es diferente y los rojiblancos no pueden estar más satisfechos. Estos son los siete regalos de Navidad que le hace el Atlético a su afición.

1.Líderes en solitario

El 29 de diciembre de 2020 el Atlético se fue al paréntesis navideño como líder en solitario con 42 puntos, uno más que en la actual Liga -con un partido menos- y con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Al final de aquella temporada el equipo levantó su undécimo título, a pesar de que hubo un pronunciado bajón en la segunda vuelta que puso en varias ocasiones en serio peligro la primera posición. Tras tres años decepcionantes los rojiblancos vuelven a aspirar a ganar la Liga. Si derrotan a Osasuna en la primera jornada de 2025 serán campeones de invierno.

2.12 victorias consecutivas

Ya es la segunda mejor racha de la historia y queda sólo un triunfo para igualarla. Tendrá la oportunidad de hacerlo en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante el Marbella, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y de superarla una semana más tarde ante Osasuna, en un encuentro en el que además el Atlético se jugará el título honorífico de campeón de invierno. En esta increíble racha han sido fundamentales los goles que lleva el equipo marcados en el descuento, nada menos que 13 en lo que llevamos de temporada.

3.Clasificado en Champions

Tras un comienzo dubitativo, con dos derrotas muy dolorosas ante Benfica y Lille, el Atlético se ha levantado a lo grande en la Champions y ya tiene garantizada la segunda fase. Sin embargo el objetivo ahora es ganar los dos partidos que le quedan en el grupo, ante Bayer Leverkusen y Salzburgo, y aspirar a entrar en el top 8, lo que le permitiría saltarse directamente una eliminatoria. En este escenario, el choque ante los alemanes, que también se juegan una de las ocho primeras posiciones, tiene pinta de que va a ser definitivo.

4.El equipo menos goleado de europa

El Atlético es, junto al Nápoles, el equipo menos goleado de Europa si hablamos por supuesto de las cinco grandes Ligas. Con 12 goles encajados ha recibido menos que Juventus, Fiorentina, Real Sociedad y Bayern, que están con 13, y que Lens y PSG, que ha encajado 14. Jan Oblak oposita con serios argumentos al que sería su sexto Zamora, algo que no ha conseguido ningún portero en la historia de la Liga. Su rival apunta a ser el internacional de la Real Sociedad Álex Remiro.

5.El único que no ha perdido en casa

El Metropolitano es el único estadio de Primera División que todavía no ha sido vulnerado. Le queda un partido para completar la primera vuelta, ante Osasuna, para mantener un hito que es fundamental en la marcha del equipo. Esta temporada han empatado Espanyol y Real Madrid, mientras que todos los demás han caído. Eso sí, se perdió ante el Lille en Champions, en un partido marcado por un escándalo arbitral, pero en Liga el estadio rojiblanco sigue invicto.

6.El equipo con menos derrotas

Sólo una vez ha hincado la rodilla en la Liga el Atlético. Fue en octubre en el Benito Villamarín ante el Betis. Y acabó siendo mano de santo, porque desde entonces y hasta ahora no ha hecho otra cosa que ganar. Incluso así es el que menos ha perdido. El Real Madrid, segundo, lleva dos derrotas, el Athletic tres y el FC Barcelona ya suma cinco.

7.El equipo con más victorias

Doce victorias en 18 partidos suma el Atlético. Es el que más triunfos acumula, empatado con Real Madrid y Barcelona, aunque en el caso de los azulgranas han disputado un encuentro más, el que adelantaron con motivo de la Supercopa. Hizo lo mismo el Real Madrid, pero le quedó aplazado el que disputará el 3 de enero en Valencia, que fue suspendido a causa de la DANA. Por detrás de Atlético, Real Madrid y Barcelona va al Athletic con 10 victorias para completar la lista de equipos con dobles figuras al paso por el paréntesis navideño.