El Sevilla buscará su Séptima Europa League este miércoles en el Puskas Arena de Budapest contra la Roma de José Mourinho en un duelo titánico. Los hispalenses llegan con la vitola de favorito al ser el equipo más laureado de la competición y la Roma quiere dar la campanada con Mou a la cabeza.

El Sevilla es el equipo más laureado, sin duda alguna, de la Uefa Europa League. Los andaluces son el único club que la ha ganado en seis ocasiones y la única entidad que la ganó tres años de forma consecutiva. Este miércoles, los de Nervión quieren ampliar su palmarés con la Séptima.

«Dicen que nunca se rinde», dice el himno del centenario del Sevilla. Y esta temporada se ha cumplido a rajatabla en la capital de Andalucía. La campaña del Sevilla ha sido más que complicada, con el descenso a Segunda acechando durante la mayor parte del tiempo y con hasta tres entrenadores.

Se fue Lopetegui, se fue Sampaoli y llegó Mendilibar, que sin duda le dio un giro radical al Sevilla. Un equipo que estaba totalmente muerto y que se arrastraba por los campos, demostró que tenía materia prima en su interior y sacó a relucir todo su potencial de la mano de un entrenador humilde.

El giro radical de Mendilibar

Tras quedar tercero en su grupo de Champions, el Sevilla pasó a jugar su competición fetiche sin mucha esperanza, ya que lograr la permanencia era el objetivo prioritario. Sin querer o queriendo, los hispalenses se cargaron a PSV y Fenerbahce.

Luego llegó Mendilibar, los resultados en Liga empezaron a llegar, la permanencia se acercaba y el equipo se transformó para ser el de las grandes noches europeas. En cuartos de final se midió a un Manchester United que sin duda era el favorito para llevarse la competición. En la ida, en Old Trafford, el Sevilla sobrevivió con dos goles milagrosos. En la vuelta, con Nervión retumbando, el cuadro andaluz pasó por encima de los red devils con un contundente 3-0.

La semifinal también fue una locura. En la ida, los hispalenses sacaron un empate con un gol de los italianos en el último minuto. En la vuelta, con otro ambientazo en Nervión, hubo prórroga y el Sevilla sacó a relucir su corona para plantarse en Budapest.

El Sevilla busca este miércoles en Budapest su Séptima corona tras conquistarle anteriormente en 2006 (vs Middlesbrough), 2007 (vs Espanyol), 20014 (vs Benfica), 2015 (vs Dnipro), 2016 (vs Liverpool) y 2020 (vs Inter).

La Roma busca su segundo título europeo

La Roma, por su parte, ha llegado a la final tras cargarse al Salzburgo, Real Sociedad, Feyernood y Bayer Leverkusen con un juego muy práctico y muy fiable, fiel siempre al estilo de José Mourinho, que disputará su sexta final europea.

Sevilla o Mourinho, uno de los dos perderá su imbatibilidad en Europa. Los hispalenses nunca han perdido una final de Europa League. Han jugado seis y han ganado las seis. El técnico portugués, por su parte, nunca ha perdido una final europea. Ha jugado cinco y las ha ganado todas.

José Mourinho quiere ganar su sexta final tras conquistar una Europa League y una Champions con el Oporto en 2003 y 2004, una Champions con el Inter en 2010, otra Europa League con el Manchester United en 2017 y la Conference con la Roma de la temporada pasada.

Por otro lado, será la segunda final de Europa League que dispute la Roma en toda su historia. La primera fue en la campaña 90/91 y la perdieron ante el Inter. Un mal recuerdo para un club que solamente tiene en sus vitrinas un título europeo, la Conference ganada la temporada pasada con Mourinho al frente.