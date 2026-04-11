Sevilla-Atlético de Madrid: Trámite frente a un drama

El Atlético de Madrid visita este sábado al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán como un puro trámite, un partido puente entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona. Los de Simeone jugarán en un ambiente que se espera que sea muy hostil, ya que la racha del equipo hispalense en Liga es nefasta y está flirteando seriamente con el descenso.

El nuevo entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, se estrenará en el Pizjuán ante una afición sevillista que recibirá de uñas a una plantilla que no gana un partido desde el pasado 22 de febrero. Desde entonces, dos empates y tres derrotas que le sitúan decimoséptimo con 31 puntos, sólo dos por encima del Elche y el farolillo rojo.

Por su parte, el Atlético vive en Liga con la tranquilidad del que no tiene nada en juego y se espera que Simeone reserve a la mayoría de los titulares para el duelo del próximo martes en el Metropolitano, donde buscará meterse en semifinales de Champions nueve años después. El cuadro rojiblanco es cuarto y lleva meses ya descolgado de la pelea por el título.

Además, es consciente de que si el Betis le remonta ocho puntos, algo inesperado, España tendrá cinco plazas para la próxima Champions, por lo que tampoco sería un drama. Y es que acabar tercero parece ser el único aliciente del Atlético en lo que resta de Liga. Para ello ha de volver a la senda de la victoria, coincidiendo con la difícil visita del Villarreal a San Mamés.

Urgencia en el Sevilla y calma en el Atlético

Sin embargo, Simeone no se va a romper la cabeza con el once titular este fin de semana. Previsiblemente, los futbolistas con menos minutos durante este curso serán de la partida, buscando dar descanso a Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, entre otros. Por ello, en el once que salte al césped hispalense podría estar algún canterano como Julio Díaz, que ya debutó en el Carlos Tartiere, o Javier Boñar.

La portería seguirá ocupada por el argentino Juan Musso en detrimento de Jan Oblak, quien sigue recuperándose de su lesión muscular. Y arriba buscará seguir mostrando su olfato goleador Alexander Sörloth con Thiago Almada y Álex Baena como acompañantes, en un once donde no estarán los sancionados Koke Resurrección y Nico González ni los también lesionados Jose María Giménez, David Hancko, Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

Enfrente estará un Sevilla con el agua al cuello, fruto de una racha de cinco partidos sin ganar que le está asomando a los puestos calientes de la tabla liguera. Los sevillistas se encuentran marcando la salvación con 31 puntos (ocho victorias, siete empates y 15 derrotas), a dos puntos de entrar en una temida zona de descenso en la que aparecen Elche, Levante y Oviedo.

Precisamente, el equipo asturiano fue el último rival del plantel que ahora entrena Luis García en su estreno al mando del Sevilla. Sin embargo, ese primer partido no fue un buen arranque porque perdió por la mínima (1-0) y era un rival directo por la permanencia, lo cual avivó la crisis del club hispalense y generó enfado entre varios fans ultras.

Ambiente hostil en el Pizjuán

Por ello, este partido ante el Atlético se le antoja crucial buscando encontrar una bocanada de aire que remiende la situación. Una victoria delante de su afición insuflaría un ánimo no visto desde finales de enero, cuando vencieron al Athletic (2-1). Además, esta reacción llegaría en casa, donde sólo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos (una victoria y tres empates).

García Plaza no podrá contar con los sancionados Tanguy Nianzou y José Ángel Carmona, cuyos puestos serán ocupados previsiblemente por Juanlu Sánchez, quien retrasará su puesto al lateral, y Nemanja Gudelj, Akor Adams será la referencia ofensiva, buscando recobrar la puntería.