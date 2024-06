Sainz le pone las pilas a Ferrari: «Hay que mejorar el coche porque Red Bull y McLaren están a otro nivel»

Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación en el circuito de Montmeló tras su sexto puesto en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Los dos pilotos de Ferrari acusaron la falta de rendimiento de la escudería italiana respecto a sus rivales, que crecen y crecen en cada carrera. Red Bull sigue dominando, McLaren es su principal alternativa y Mercedes resurgió en Canadá y ha vuelto al podio con Lewis Hamilton en Barcelona, por lo que los de Maranello deben ponerse de nuevo las pilas.

«Claramente, Red Bull y McLaren han estado a otro nivel en esta carrera y Mercedes a un pasito. Es algo en lo que hay que trabajar y mejorar el coche en este tipo de circuitos», explicaba el madrileño sobre este asunto. Sainz, que ganó en el GP de Australia y ha subido tres veces al podio, dio otro paso atrás este domingo en Cataluña e hizo un llamamiento a su equipo para recuperar el nivel de antes.

Además, le dio otro toque a la FIA después del incidente con Hamilton, que le costó una posición vital: «Los comisarios aplican unas reglas y yo creía que él había hecho algo parecido a lo que me paso a mí en Miami. Se demuestra que unas veces se aplican las normas y otras no. El undercut nos ha obligado a ir con una blanda, media dura, es lo que hay, había que intentarlo. Hemos hecho dos cosas distintas con los dos coches y no nos ha funcionado».