Carlos Sainz tuvo un toque con Leclerc y estalló contra la FIA por no sancionar a Hamilton

Carlos Sainz cargó contra las decisiones de los comisarios de la FIA por no sancionar a Lewis Hamilton por un toque que tuvieron durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto español de Ferrari vivió un momento de tensión con el inglés, que será además quien tenga su volante en la escudería italiana la próxima temporada.

En concreto, Hamilton y Sainz se tocaron en la primera curva del circuito de Montmeló de F1 después de que ambos realizaran la primera parada en boxes y cuando peleaban por la sexta plaza. El inglés adelantó el español, pero lo consiguió tocándole y mandándole fuera de la trazada, teniendo que irse por fuera Sainz por esa acción de Hamilton.

Sin embargo, y pese a esa maniobra del piloto de Mercedes, los comisarios de la FIA no pusieron ninguna sanción al siete veces campeón del mundo, lo que indignó al de Ferrari, que en una conversación por radio preguntó por la razón por la que no se cumple el reglamento. «No entiendo por qué hay un reglamento y no lo seguimos», señaló Carlos Sainz en conversación con su equipo y visiblemente molesto.

No fue la mejor carrera para el piloto español. En las primeras vueltas del Gran Premio de España en Barcelona también tuvo Sainz un momento de tensión con otro piloto, en ese caso con su compañero Charles Leclerc. El monegasco tocó el neumático trasero derecho del coche del español una vez que Sainz le adelantó también en esa primera curva. Tampoco hubo ningún tipo de sanción para Leclerc.

Una carrera dificíl para Carlos Sainz

Pese a correr en casa, en el único Gran Premio que se celebra en España, Carlos Sainz no tuvo su día y no pudo en ningún momento pelear por los puestos altos de la carrera. Y eso que hubo muchísimos aficionados que llenaron el circuito de Barcelona-Cataluña para animar al de Ferrari, pero el coche tampoco estuvo muy bien en este fin de semana.

La grada de aficionados de Carlos Sainz en el circuito de Montmeló le esperó antes de la carrera con una gran ovación en la que corearon su nombre una y otra vez y agitaron cientos de banderas de España. Como cada año, Fernando Alonso -que tampoco tuvo su mejor carrera- y Sainz fueron los más aclamados por el público en el Gran Premio de nuestro país, que hasta 2026 se sigue celebrando en la Ciudad Condal.

La conocida como grada CS55, por sus iniciales y su número en la F1, ya calentó el gran día del deporte de motor en nuestro país con un brutal aplauso hacia el piloto, que de nuevo volvió a contar con el empuje de cientos de aficionados suyos y de Ferrari.

Al contrario que en 2023, los aficionados pudieron lucir con total normalidad sus banderas de España para apoyar a Sainz en una temporada llena de sentimientos para él que alcanza uno de los picos de emoción en la carrera de Montmeló. El madrileño ya sabe lo que es ganar una en este Mundial, pues lo hizo en Australia.