Hace una semana Carlos Sainz firmaba en el Red Bull Ring la que según él ha sido su mejor carrera como piloto de Ferrari. Siete días después, en el mismo trazado, el piloto madrileño tendrá la oportunidad de mejorar el sexto puesto que consiguió. De momento no ha podido empezar de mejor forma, ya que ha sido tercero en los Libres 1 del GP de Austria. En dicha sesión no ha participado Fernando Alonso al que Alpine ha sustituido por Guanyu Zhou. El bicampeón sí ha estado presente en los Libres 2, donde ha sido octavo.

En el caso de Fernando Alonso viene de ser noveno en el Gran Premio de Estiria, carrera tras la cuál declaró: “No tiene mucho sentido hacer dos Grandes Premios en el mismo sitio, con el mismo circuito y con los mismos coches un fin de semana seguido a otro. Habrá que esperar que el tiempo ayude un poco para crear algo de incertidumbre porque si no creo que vamos a ver una repetición de esta carrera. En lo que a nosotros respecta va a ser otro fin de semana difícil y un par de puntos o un punto va a ser lo máximo a lo que aspiremos”.

Más optimista de cara al GP de Austria se ha mostrado Carlos Sainz, y es que el Red Bull Ring es un trazado favorable a Ferrari. Así lo reconocía al ser preguntado en rueda de prensa por su buen resultado en el Gran Premio de Estiria: “Fue fruto del trabajo que hicimos para superar los problemas, pero también por las características de la pista, que son diferentes. Aquí sufren más las traseras y nuestro principal problema se suele centrar en las delanteras”.

Ferrari ha brillado en los Libres 1

Las declaraciones de Carlos Sainz han sido corroboradas en pista. Si bien Max Verstappen ha sido el más rápido en los Libres 1, tras él se han situado los dos Ferrari. Leclerc como segundo y Carlos Sainz como tercero. Valtteri Bottas ha sido cuarto y Yuki Tsunoda y Kimi Raikkonen se han colado por delante de un Lewis Hamilton que ha sido séptimo en esta sesión. Tras él se han situado Sergio Pérez, Pierre Gasly y Lando Norris.

Esteban Ocon, undécimo, ha sido el mejor piloto de Alpine, mientras que Guanyu Zhou se ha estrenado en Fórmula 1 decimocuarto; por detrás de Daniel Ricciardo y de Lance Stroll y por delante de Sebastian Vettel. También han participado en los Libres 1 Callum Ilott en sustitución de Antonio Giovinazzi en Alfa Romeo y Roy Nissany en sustitución de George Russell en Williams.

Alonso, el mejor español en los Libres 2

Los Libres 2 no han sido tan favorables para Ferrari. Carlos Sainz ha sido decimotercero y Leclerc decimosexto. Sí que ha estado entre los diez primero Fernando Alonso, que ha sido octavo en esta sesión. Nuevamente el ovetense ha sido el mejor piloto de Alpine, ya que Esteban Ocon ha terminado decimosegundo.

Los Libres 2 han estado dominados por Mercedes. Lewis Hamilton ha sido primero y Valtteri Bottas segundo. Ambos han terminado por delante de Max Verstappen, que se ha tenido que conformar con la tercera posición. La sorpresa en esta sesión han sido los Aston Martin, Lance Stroll ha sido cuarto y Sebastian Vettel quinto; y los AlphaTauri, Yuki Tsunoda ha sido sexto y Pierre Gasly séptimo. Por detrás de Fernando Alonso han acabado Lando Norris, Antonio Giovinazzi y Sergio Pérez, que ha sido undécimo por delante de Esteban Ocon.

Resultados Libres 1 GP de Austria

Resultados Libres 2 GP de Austria

FP2 CLASSIFICATION

