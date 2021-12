El diario galo L’Equipe ha hecho una lista de todas las tensiones que se han vivido en el París Saint Germain durante esta primera mitad de la temporada. Tensiones en el vestuario, fiestas y privilegios para algunos han marcado el día a día del equipo, por más que el club intente aparentar calma y estabilidad de cara a la galería. Los resultados deportivos son positivos en tanto que lideran la tabla de la Ligue 1 y están clasificados para los octavos de final de la Champions League, pero el PSG es la casa de los líos.

El pasado verano el París Saint Germain confeccionó un equipo de estrellas: Leo Messi, Sergio Ramos, Gianluiggi Donnarumma y Wijnaldum se unieron a la plantilla para dar con toda una constelación de estrellas en la que ya brillaban Neymar y Mbappé. Un sueño para cualquiera que, sin embargo, en la práctica no está resultando tan idílico como se esperaba. En el París Saint Germain están teniendo que hacer frente a muchas tensiones internas, mientras que su entrenador, Mauricio Pochettino, tiene las alas cortadas y ha de limitarse a las indicaciones que vienen de arriba.

Gran parte de las tensiones se producen por los diferentes clanes que hay en el equipo y las habituales fiestas de los jugadores. Por ejemplo, recuerda L’Equipe, tras la consecución del Balón de Oro por parte de Leo Messi, éste lo celebró con varios compañeros en una discoteca en París. A la mañana siguiente, el rosarino y su compatriota Paredes no aparecieron por el entrenamiento debido a una supuesta gastroenteritis, algo que no sentó nada bien en el club.

Neymar también suele estar en el centro de la polémica por algunas de sus salidas o por una ocasión en la que no se presentó a un acto obligatorio de uno de los patrocinadores del equipo. Oficialmente se dijo que el motivo del retraso del brasileño es que no sabía si debía o no hacerse un test de Covid y estaba enfadado por ello. El club quiso sancionarlo pero no lo hizo por miedo a que se filtrara y es que el objetivo primordial es vender que hay calma absoluta.

«El vestuario es por naturaleza explosivo»

También generó mucho malestar el episodio de Icardi por sus problemas con su mujer Wanda Nara. El argentino viajó a Milán con permiso del club y se perdió algunos entrenamientos que le impidieron estar en el siguiente compromiso del PSG. Ello generó cierto malestar entre los jugadores, mientras que Pochettino no pudo ni rechistar.

«El vestuario es por naturaleza explosivo», apunta el periódico L’Equipe, al tiempo que señala otro de los motivos de tensión en el vestuario y que tiene que ver con los porteros. Pochettino estaba satisfecho con la presencia de Navas y no pidió ningún portero. El técnico era consciente de que traer a Donnarumma generaría más problemas que garantías. «Ante las cámaras pone cara de circunstancias. En privado reconoce el contratiempo que le supone», dicen.

Otro episodio tiene que ver con Gueye, que dio positivo justo antes de enfrentarse al Lille en la Supercopa contra el Lille en agosto. Según parece, el futbolista se habría negado a vacunarse alegando temas religiosos y en su situación debería haber hecho una cuarentena de diez días en Tel Aviv, según estipulaba el protocolo. Sin embargo, tras las negociaciones del PSG con el gobierno de Israel, ésta se redujo a sólo tres.

Con todo ello, las tensiones diarias en el vestuario del PSG generan aún mayor dolor de cabeza a la directiva ya que son conscientes de que ese ambiente aleja más si cabe a Kylian Mbappé de París. El jugador ya reconoció públicamente su interés de fichar por el Real Madrid el pasado verano, pero el jeque le cerró la puerta aun a riesgo de dejarlo marchar gratis. El equipo parisino cada vez tiene menos esperanzas de renovar al delantero, que en unos días -el 1 de enero- podrá negociar ya libremente su futuro.