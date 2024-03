Rodrigo: «Nos hemos convertido en expertos en cosas extradeportivas»

Rodrigo Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Colombia en el Estadio Olímpico de Londres. El jugador del Manchester City es un jugador capital en el combinado nacional y se mojó a la hora de hablar de lo sucedido el pasado miércoles en Las Rozas, donde la Guardia Civil estuvo investigando la sede de la Federación por irregularidades en algunos contratos de los últimos cinco años (2018-2023). También analizó el primer amistoso ante los colombianos de los dos que jugará la selección este parón.

«Bueno, evidentemente con sorpresa. Nos pilló a todos un poco por sorpresa. Estábamos entrenando y no nos enteramos de lo que estaba pasando. Es una mala noticia, todo lo que sea investigaciones y detenciones son malas noticias. Llevamos tiempo con muchas cosas extradeportivas y nos hemos convertido en una especie de expertos en este tipo de situaciones. Tenemos por delante dos amistosos por enfocar y queremos hacerlo bien», comentó Rodri sobre lo que sucedió el pasado miércoles en Las Rozas y distintos puntos de la Península.

«Dos partidos contra dos selecciones sudamericanas. Sirven para medir nuestras fuerzas porque son rivales distintos a lo que estamos acostumbrados. La selección colombiana lleva dos años sin perder un partido. Dos test muy importantes contra selecciones de altísimo nivel. Luis Díaz es uno de los grandes jugadores de esta selección. Creo que va a ser un partido bonito de ver para la gente», analizó acerca del Colombia-España.

Rodri también dio su visión sobre la eliminatoria de cuartos de Champions entre su equipo y el Real Madrid: «La dosificación a estas alturas es complicada. Es una cosa que debes hacer a lo largo de la temporada. No tiene mucho sentido dosificar porque en el caso de mi equipo tenemos una final en cada partido. En cuanto a lo que comentas del emparejamiento es la cuarta vez que me emparejo con el Real Madrid. Va a ser dificilísimo. El sorteo fue favorable porque la vuelta es en casa. Si quieres ganar la Champions tienes que ganar a los mejores».

«Es verdad que luego nos vienen retos muy importantes con nuestros clubes y habrá que hacer un cambio de chip para la Eurocopa. Está ahí y piensas en ella, pero jugadores como yo vamos a luchar por todo», dijo Rodri hablando de la Eurocopa en Alemania y cómo la afrontará.

«Estoy muy agradecido de estar quinto en un Balón de Oro. Ya di mi opinión en su día de lo que son este tipo de premios. Es una valoración que deben hacer otros. Cuando la decisión la tienen terceros y no dependen de ti tienes que aceptar lo que viene. Para mí ser quinto fue un gran honor», respondió al ser preguntado por su resultado en el Balón de Oro.

«Valorar cuál es mejor o peor no tiene sentido porque luego llegan las competiciones europeas y hay años en los que hay más equipos ingleses y otros más españoles. No es una cuestión de cuál es mejor. Yo he tenido la suerte de estar en las dos y ambas tiene su grado de complejidad. La Premier tiene menos y la española tiene menos. Si juegas muy revolucionado te irá mal en España y si eres muy calmado te irá mal en Inglaterra», dijo sobre la diferencia de nivel entre la Premier League y la Liga EA Sports.

«Sería fácil justificar malos resultados en un momento adverso. Esta selección no se caracteriza por eso. Partiendo de esa base, con todo lo que está pasando habla de la mentalidad del equipo para sobreponerse a cualquier adversidad», insistió Rodri sobre el aislamiento de la selección al ruido de alrededor.

Rodri también mandó un mensaje de ilusión de cara al trascendental torneo de este verano: «Llevo mucho tiempo en esta selección y vuelve una nueva ilusión y España volverá a dar lo máximo para llevarse esta Eurocopa». «Mi misión desde que empecé a calzar unas botas de fútbol fue mejorar cada día y es lo que he ido haciendo todos los años. Uno tiene que saber sus limitaciones, pero puedo marcar goles, estar presente en el último tercio, ser más vertical. Eso es a base de aprendizaje y querer mejorar. Esa es la explicación de mi evolución», concluyó.