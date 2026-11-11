Robert Sánchez destroza un Ferrari en el circuito de Nürburgring: así quedó el coche siniestrado

Robert Sánchez, portero español que milita actualmente en el Como de Cesc Fábregas cedido por el Chelsea, ha sufrido un accidente en el circuito de Nürburgring mientras conducía un Ferrari 488 Challenge Evo de carreras. Un susto tremendo el que se ha llevado el guardameta, que por suerte ha salido ileso tras el choque.

Informan desde la prensa inglesa que Robert Sánchez conducía un vehículo de carreras valorado en más de 300.000 euros y que fue estrellado contra una barrera del conocido circuito alemán. Corría sobre la pista a 112 kilómetros por hora y no salió herido, aunque el susto fue grande.

Las imágenes dejan muy claro que el Ferrari que conducía el portero español quedó totalmente destrozado en su parte frontal, tras estrellarse contra una de las barreras del circuito. Testigos del accidente señalan que Robert Sánchez «iba demasiado rápido en la curva. Se estrelló y la pista fue inmediatamente detenida con bandera roja. Es una curva peraltada que abarca más de 180 grados y claramente aceleró demasiado y se estrelló directamente contra la barrera».

Otro testigo que competía sobre el circuito alemán junto a Robert Sánchez declaró a The Sun que «salió del coche inmediatamente después como si nada hubiera pasado y empezó a recoger los pedazos rotos. Saltó inmediatamente y pusieron bandera roja en todo el circuito. Solo nos dimos cuenta de que era él después de ver que tenía su nombre marcado en el lateral de su coche. No parecía afectado ni nada por el estilo».