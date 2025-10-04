Ridículo del Athletic pidiendo la paz en Gaza después de que Hamas aceptase el acuerdo con Trump

El Athletic Club ha rendido homenaje a refugiados palestinos este sábado antes del saque inicial del partido de la jornada 8 de Liga en el que se enfrenta al Mallorca. Lo ha hecho en el césped de San Mamés y con el lema de ‘Alto al Genocidio’, ya desfasado después de que Donald Trump consiguiese la paz entre Israel y Palestina y Hamás anunciase que liberará a los rehenes.

Honey Thaljieh, ex capitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina, un grupo de 11 personas refugiadas palestinas en el País Vasco, y representantes de UNRWA, la agencia de la ONU que asiste y protege a la comunidad refugiada palestina, salieron al centro del campo, donde fueron ovacionados por la afición vasca.

En los videomarcadores del estadio, se pudo leer el siguiente mensaje: «El Athletic con Palestina. Alto al genocidio». Un lema que ya está fuera de lugar después del alto al fuego en la Franja de Gaza tras la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos. Además, el próximo 15 de noviembre el País Vasco disputará un partido amistoso contra la selección palestina en San Mamés.

La afición del Athletic es en su mayoría propalestina, al igual que el club, que ha realizado un homenaje marcado por el error de tiempos con su petición de fin a la masacre. Los terroristas de Hamás anunciaron este viernes que aceptaban liberar a todos los rehenes israelíes. En cambio, exigieron negociar el plan de paz de Trump, que presentó el pasado lunes desde la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La Liga no enseñó nada y el Athletic clama

Sin embargo, la realización televisiva no mostró ni una sóla imagen del homenaje y este sólo se pudo ver mediante las imágenes captadas por los aficionados en la grada. Los vídeos llegaron rápidamente a las redes sociales, así como las quejas contra Javier Tebas por no enseñar nada de lo sucedido.