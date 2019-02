Cesc ve a Hazard en el Real Madrid

Cesc Fábregas, que ha sido compañero de Eden Hazard durante varios años, ve al crack belga en el Real Madrid en verano. "Si no renueva, acabará estando allí", dice el ahora jugador del Mónaco, que también habla sobre Morata y su fichaje por el Atlético de Madrid.

Eden Hazard y Cesc Fábregas han compartido muchos momentos en el Chelsea, donde han coincidido varios años. El jugador español, que abandonó la disciplina inglesa en el reciente mercado de invierno para marcharse al Mónaco, conoce bien al atacante belga, que siempre ha deseado jugar en el Real Madrid. Cuestionado por ese tema, el centrocampista catalán tiene muy claro que si Hazard no se queda en Londres será para vestir la elástica blanca.

“Hazard está feliz en el Chelsea. Pero si deja Londres sólo será por el Real Madrid. Son decisiones personales y le deseo lo mejor porque ha dado al Chelsea siete años espectaculares. A él le gusta el Real Madrid y si no renueva en el Chelsea, que ojalá, acabará estando allí”, dijo el futbolista este viernes en una entrevista para Radio Marca.

Hazard no esconde que sueña con jugar en el equipo merengue. Desde hace años lo tiene entre ceja y ceja, y sabe que este verano puede pasar su último tren. Por ello sigue sin renovar con el Chelsea, que obviamente no quiere dejar escapar a su máxima estrella. Sin embargo, si quiere sacar rédito económico por el belga, deberá traspasarlo antes de que su contrato finalice allá por junio de 2020. Cesc lo ve jugando en el Real Madrid, y el belga ya reconoce que tiene una decisión tomada, aunque aún no quiere comunicarla.

El ahora jugador del Mónaco también habló del fichaje de Morata por el Atlético, otro ex compañero suyo en el Chelsea: “Morata tiene que estar tranquilo y trabajar bien porque está en un gran club y en un proyecto estable. Le deseo lo mejor porque es un gran chico. Soy de los que creo que pueden jugar juntos Griezmann, Costa y Morata”.

Por último, se refirió a su nueva experiencia en Francia con el Mónaco: “Me llega ahora esta experiencia en Francia. Tenía la oportunidad de irme a otros equipos pero no me ofrecían tres años de contrato. El equipo está abajo y quería vivir también estas batallas. Nunca la he seguido mucho la liga francesa, pero hay una gran diferencia entre el PSG y el resto. Sin embargo hay equipos como el Lyon con una gran capacidad física y también de calidad”.