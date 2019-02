Zasca de De la Red a Isco: “El Real Madrid no espera a nadie”

El ex jugador del Real Madrid, Rubén de la Red, compareció ante los medios de comunicación en el torneo de padel organizado por La Masó Sports Club y AS y analizó la actualidad del equipo blanco después de un Clásico que ha dejado varios titulares. De la Red se refirió también a la situación actual de Isco Alarcón, que no está contando con muchos minutos para Solari.

“El Madrid no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros”, aseguró De la Red en referencia a Isco y las continuas suplencias desde la llegada de Solari al banquillo madridista. En el encuentro del Camp Nou, el ’22’ ni siquiera saltó al terreno de juego y se especuló en las horas previas con que se quedara fuera de la convocatoria.

De la Red también habló del derbi del próximo sábado, asegurando que “se enfrentarán dos grandes equipos que a final de temporada aspirarán al título liguero”.

Con Solari, De la Red considera que el equipo “ha mejorado mucho desde su llegada al banquillo”, aunque la falta de gol sigue siendo un problema de cara a los meses importantes de la temporada. “A principio de temporada se esperaba que Karim y Bale dieran un paso adelante. Al Madrid le falta esa figura del gol. ¿Fichar a alguien? El Madrid lleva tiempo sin hacer grandes fichajes y ha ganado tres Champions seguidas”.

“Con Vinicius hay que tener paciencia. Ni antes era un fichaje demasiado caro ni ahora es el líder del Madrid. Aterrizar en este equipo no es fácil. Hay que darle tiempo. El mejor Vinicius está por llegar”, declaró sobre Vinicius, la gran ilusión del madridismo en las últimas semanas.