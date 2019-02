La realización del Barcelona - Real Madrid, a cargo de Mediapro, escondió un agarrón claro de Jordi Alba a Vinicius dentro del área del Barça con 0-1 favorable al Madrid en el marcador. Mateu Lahoz, colegiado del partido, no sancionó la acción.

El Real Madrid empató en el Camp Nou con honores y la posibilidad de haber sacado una victoria del estadio culé. El equipo blanco fue perjudicado en una jugada que no vio Mateu Lahoz y en la que Vinicius es claramente agarrado por Jordi Alba dentro del área del Barcelona. El extremo madridista no cae al área y tampoco protesta al colegiado, algo que hace que pierda peso una jugada que ha dado la vuelta al mundo al término del encuentro debido a una fotografía subida por la Liga en una nueva negligencia por parte de Mediapro, que no repitió la imagen en el transcurso del choque.

Corría el minuto 50 de encuentro cuando una contra del Real Madrid, conducida por Benzema, acabó en los pies de Vinicius. El control del brasileño no fue el mejor, lo que le obligó a darse la vuelta de inmediato. Jordi Alba, que regresaba del ataque, se pasó de frenada por la parada de su rival, y para ello agarró al ’28’ de forma voluntaria, pero impidiendo la visión de Mateu Lahoz y los asistentes, que no localizaron la infracción que podría haber supuesto el 0-2 del Real Madrid en el Camp Nou.

La velocidad de la acción impidió que Vinicius cayera al suelo, algo que habría favorecido las opciones de que se pitara penalti. El agarrón existe, pero queda la duda de ver si es suficiente para que Mateu señalara penalti. En cualquier caso la realización del partido, que corre a cargo de Mediapro con el independentista y culé Óscar Lago al mando, no repitió la jugada una sola vez, provocando que pasase desapercibida hasta la difusión de la fotografía en las redes sociales.