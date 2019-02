Hazard, por las buenas

Eden Hazard y el Real Madrid están llamados a unir sus caminos la próxima temporada. A pesar de que el futbolista belga no desveló la decisión que tiene tomada para junio, sus constantes ofrecimientos provocan que desde el Madrid tengan la situación dominada y deseen plantear el discurso a seguir, un discurso que por el momento pide paciencia y discreción. Desde el club blanco se recomendó a Hazard que no fuera demasiado explícito en sus declaraciones a RMC para no molestar al Chelsea, club al que pertenece y con el que el Real debe cerrar el montante del traspaso en verano.

El internacional belga no fue claro en su comparecencia, pero dejó entrever una salida del Chelsea a final de temporada. “He decidido. Sé lo que quiero hacer, aunque por ahora lo único en lo que tengo que pensar es en jugar bien con el Chelsea”, aseguró en la esperada entrevista, que no ha sido sino su última aparición pública en la que hace comentarios con respecto a su futuro.

Hazard está como loco por jugar en el Real Madrid la próxima temporada y en la entidad madridista lo saben. Sin embargo, los blancos son conocedores de cómo son este tipo de negociaciones, así como también de la actitud del Chelsea, club con el que guardan buenas relaciones pero que se distinguen por las complicaciones expuestas a la hora de afrontar un traspaso de este calibre. El fichaje de Courtois es buen ejemplo de ello. A pesar de que el jugador quería salir y sus condiciones contractuales ayudaban a ello –al igual que sucede con Eden–, el Madrid no pudo cerrar el traspaso hasta bien avanzado agosto con el Chelsea.

Más allá de la adición de una nueva estrella a la plantilla, en el Real Madrid consideran que la operación Hazard es una oportunidad de mercado que no se puede desaprovechar. El jugador acaba contrato el 30 de junio de 2020, algo que devalúa su valor de mercado y que podría provocar el cierre de su traspaso por una cantidad cercana a los 100 millones de euros, asequible si tenemos en cuenta el caché del atacante, que no es otro que el de uno de los mejores jugadores del planeta.