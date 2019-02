Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane y David Beckham fueron pillados en la noche del miércoles saliendo por la puerta de atrás de un famoso restaurante de Londres, disparando los rumores sobre la posibilidad de que recale en el banquillo del Real Madrid

Las instantáneas los tomaba alrededor de las 11 de la noche del pasado miércoles 6 de febrero The Sun, el rotativo británico. Cazaban a Zinedine Zidane, David Beckham y Mauricio Pochettino saliendo por la puerta de atrás de un famoso restaurante de Londres. No salían juntos, pero sí en un corto periodo de tiempo y por la parte trasera del establecimiento, el estrella Michelín Locanda Locatelli en los alrededores de Hyde Park, en un intento de pasar inadvertidos para el encuentro entre los dos ex madridistas y uno de los candidatos al banquillo merengue desde hace varias temporadas.

Las instantáneas han levantado un gran revuelo en la capital londinense tras ver la luz. El encuentro entre dos símbolos del madridismo como David Beckham y Zinedine Zidane, el técnico de los blancos durante las últimas dos temporadas y media, y uno de los grandes aspirantes al trono del Real Madrid sólo hace disparar la posibilidad de que la reunión en secreto fuera un intento de los dos ex Galácticos de convencer al argentino de que la próxima temporada sea el técnico de los blancos.

Ese es el rumor que más se ha extendido en Inglaterra desde que el periódico publicó las fotografías. En la capital española no están convencidos de la continuidad de Santiago Solari en el banquillo blanco y es por ello que está activada la búsqueda de un técnico para liderar el proyecto que tiene entre manos Florentino Pérez para la década que viene. Se esperan un verano muy movido en la Avenida de Concha Espina y el técnico debe ser el primer movimiento para ir en consonancia con su filosofía en cuanto a las incorporaciones.

De hecho, en la reunión no estuvo Mauricio Pochettino solo. También estuvo con el argentino su actual segundo entrenador del Tottenham Hotspur, Jesús Pérez. El español estuvo presente en la reunión entre los dos iconos blancos y el argentino, por lo que la charla cobraría más sentido que hubiera sido conducida por una tentativa para ser el entrenador merengue. En la cena también estuvo presente Dave Gardner, amigo de Beckham.