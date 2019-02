El Real Madrid ha cosechado mejores resultados en los últimos Clásicos disputados en el Camp Nou cuando Messi ha estado sobre el césped. En el último 5-1 del Barcelona al Real Madrid en Liga el argentino estuvo en la grada y los blancos no dieron la talla

Parece mentira, pero los números no engañan. Al Real Madrid le ha ido mejor en los últimos tiempos con Messi en el terreno de juego en los Clásicos que se disputan en el Camp Nou. Cuando el argentino juega, los blancos suelen tener mejores resultados y el Barcelona, a pesar de poder contar con su máxima estrella, sufre más. En las últimas cinco visitas de los madridistas a la Ciudad Condal la única vez que el Barça fue capaz de ganar el ’10’ no fue de la partida. El resto, dos empates, dos derrotas y dos goles en cuatro encuentros.

En la temporada 2015-2016, la primera de Zidane, el Real Madrid se llevó la victoria por 1-2 y Messi no creó mayor peligro a los blancos. Al año siguiente, ambas escuadras firmaron tablas, pero tampoco fue la tarde de La Pulga. En el verano de 2017, los blancos ganaron en la ida de la Supercopa de España por 1-3. El astro marcó, pero fue insuficiente para los azulgranas. Meses después, en Liga, ambos conjuntos empataron y Leo volvió a ver portería.

Curiosamente, la última vez que los dos grandes de nuestro fútbol se vieron las caras en un terreno de juego el partido acabó con un apabullante 5-1 a favor del Barcelona y con Messi celebrando los goles de sus compañeros desde la grada. En aquella ocasión no pudo ser de la partida por culpa de una fractura de radio en el brazo derecho que sufrió unas semanas antes ante el Sevilla en un partido de Liga. Aunque lo intentó, no llegó y el equipo, visto el resultado, no le echó de menos.

La otra vez que Messi se perdió un Clásico y terminó con victoria clara para el Barcelona fue en la temporada 2015-2016. Con Rafa Benítez como entrenador madridista, el Barcelona conquistó el Santiago Bernabéu con un contundente 0-4. El argentino en aquella ocasión sí disputó algo más de media hora, aunque cuando él saltó al terreno de juego el partido ya estaba más que decidido para los azulgranas.

Ahora, Messi vuelve a correr el riesgo de perderse otro Clásico. En concreto, la ida de las semifinales de la Copa del Rey que medirá a ambos equipos el próximo miércoles en el Camp Nou. El de Rosario sufrió un golpe en el abductor frente al Valencia que le provocó una pequeña contractura. Descansó el domingo y no se ejercitó el lunes, por lo que su evolución en las próximas horas será clave para saber si puede llegar a tiempo para el duelo ante los hombres de Santiago Solari.