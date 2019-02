Courtois: “Lo único parecido que he visto a Vinicius a su edad fue a Hazard”

Thibaut Courtois analizó la victoria del Real Madrid frente al Alavés, además de hablar del próximo derbi y del Clásico en Copa del Rey

Thibaut Courtois atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid por 3-0 frente al Alavés. El portero belga habló sobre su regreso al Metropolitano para enfrentarse al Atlético, la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barcelona, el calendario…

Sensaciones

“Creo que después de la derrota contra la Real Sociedad estamos haciendo buenos partidos y ganando, y aquel día no merecimos perder. Hoy hemos hecho un partido muy completo”.

Calendario

“Siempre tengo ganas de todos los partidos, nos sentimos muy bien. Viene un tramo muy importante, queremos ir a la final de la Copa, la Champions, el derbi…”.

Metropolitano

“Siempre contento de volver, estuve 3 años, respeto al Atleti y su afición, lo di todo y gané títulos y estaré agradecido por darme la oportunidad”.

Ambiente hostil

“Creo estaré tranquilo. Siempre tuve respeto, a los colchoneros que me encuentro por la calle me desean lo mejor. Obviamente me pitarán pero es parte del fútbol, siempre tendré respeto para ellos”.

Clásico en Copa

“El Barça es un buen equipo que siempre es capaz de meter goles. Creo que va a ser equilibrado porque nos sentimos bien y hay que seguir en este nivel”.

Revancha

“Obviamente, no hay que vivir en el pasado, fue un día malo para nosotros. Ahora es otra oportunidad y vamos a darlo todo”.

Messi

“Lo bonito para el fútbol es que jueguen los cracks, pero la otra vez perdimos y no jugó Messi. Ojalá podamos ganar la eliminatoria”.

Vinicius

“Lo único parecido que vi era Eden Hazard. Vinicius no tuvo un inicio fácil, sufrió un poco, pero es joven, con ganas de aprender, le ayudamos y le estamos dando confianza y ojalá meta más goles. Estamos muy contentos con él, con Benzema, con todos”.