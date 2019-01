Conte pudo ser entrenador del Real Madrid tras la derrota de los blancos en el Camp Nou, pero finalmente el elegido fue Solari

Antonio Conte ha hablado en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport sobre su posible llegada al Real Madrid tras la derrota de los blancos en el Clásico disputado en el Camp Nou que provocó la destitución de Julen Lopetegui. El entrenador italiano aseguró que hacerse cargo del vigente campeón de Europa “en ese momento era una ‘patata caliente’…”. “Hubo una posibilidad pero no me gusta entrar en medio de la temporada. Prefiero trabajar desde el inicio”, añadió. Sobre su futuro, admitió que no hay noticias nuevas: “Hasta verano no me veréis en ningún lado. Esto es seguro”.

Por otro lado, sí habló del interés del Inter de Milán: “Se habla de este equipo desde tiempo pero son solamente voces, no ha habido ningún contacto. Como entrenador siempre he vivido en el mercado de fichajes tranquilo. Por lo general, siempre intentamos cerrar el negocio antes del último día, pero también sabemos que el último día es el que tiene más adrenalina”.

Aunque Conte fue la primera opción para hacerse cargo del Real Madrid tras la contundente derrota sufrida en el Camp Nou, la reacción del vestuario, especialmente las palabras Sergio Ramos, donde aseguró que “el respeto se gana, no se impone” al ser preguntado por el transalpino, pararon el fichaje del preparador. “Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis, no hace falta que los nombre. Al final, la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico en un entrenador”, sentenció el capitán ante los medios.