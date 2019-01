Florentino tenía razón con Vinicius.

Vinicius sigue revolucionando al Real Madrid y ante el Girona completó otro gran partido. Cuando Lopetegui no contaba con él Florentino, que no entendía que hacía en Segunda B, confiaba que llegaría al primer equipo para brillar. El brasileño lleva un mes de enero perfecto

La victoria del Real Madrid al Girona en la ida de cuartos de Copa del Rey dejó muchas cosas positivas para el equipo blanco. Además del buen juego y claro dominio, que confirman las buenas sensaciones tras el triunfo ante el Sevilla en Liga, destacaron jugadores como Benzema, Odriozola, Sergio Ramos… y Vinicius.

El brasileño no marcó, pero volvió a enamorar al Santiago Bernabéu. En otro partido como titular (y ha jugado todos los duelos que van de año), Vinicius volvió a destacar por su desparpajo, velocidad, calidad técnica y compañerismo. Su conexión con Benzema destapó una posible nueva dupla. Ha podido nacer una relación especial en el ataque del Real Madrid.

“Lleva una evolución fantástica y sorprendente. Le tenemos que cuidar”, explicaba Solari en rueda de prensa sobre Vinicius. Y es que cada vez que juega asombra. De ahí el cariño que le ha cogido el Bernabéu y la confianza que le ha dado el técnico argentino, el hombre que le dio minutos en el primer equipo tras haberle tenido antes en el Castilla.

Y es que el ascenso de Solari significó también la evolución de Vinicius. Aunque parezca ya lejana, hubo una época en la que el brasileño no contaba en el primer equipo por decisión de Julen Lopetegui. Fue entonces cuando desde el club no se entendía la gestión que se hacía con el futbolista. Consideraban que en el Castilla estaba desperdiciado además de correr un riesgo innecesario.

Florentino creyó en Vinicius

En aquella etapa Florentino Pérez no entendía nada. El presidente del Real Madrid fue uno de los primeros que vio que Vinicius no podía seguir jugando en Segunda B donde se añadían los problemas que le podía acarrear las durezas de los rivales (muchos equipos, como los filiales de Atlético de Madrid o Celta de Vigo, le cosieron a patadas). Desde el club no se entendía que el brasileño siguiera en Segunda B y no subiera al primer equipo y más con la situación que atravesaba entonces el Real Madrid.

Florentino siempre creyó en Vinicius y entendió desde el primer momento que sería un jugador fijo para el primer equipo y que poco a poco se iría ganando un puesto. Así lo ha conseguido con Solari. El argentino le fue dando minutos al principio pero siempre a la sombra de jugadores como Bale o Asensio. Hasta que Vinicius derribó la puerta.

Un 2019 perfecto

Todo ello ha derivado en varios partidos en los que el brasileño suele ser el que más ganas y esfuerzo muestra en el Real Madrid. Eso mezclado a la calidad que ya tiene forman un jugador que se ha convertido en la estrella revolucionaria, en aquél capaz de animar a un equipo en los últimos tiempos triste. Con todo ello se ha ganado un sitio en el equipo de Solari.

El partido de este jueves ante el Girona lo confirmó. La asistencia en el gol de Benzema, el penalti que provoca, la jugada del tercer gol de Sergio Ramos, los continuos movimientos por banda, las exquisiteces técnicas… Vinicius se ha destapado en este 2019 y el Bernabéu, que le adora, le acoge con los brazos abiertos. Como Florentino Pérez, que ve como una apuesta suya y de su equipo comienza a funcionar para beneficio del Real Madrid.