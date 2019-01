Casemiro tiene claro que el equipo no está en su mejor momento: "Tenemos que mejorar y este club exige siempre mejorar".

Carlos Henrique Casemiro hizo autocrítica tras una nueva derrota del Real Madrid. El Leganés venció en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey, pero los blancos se quedaron el pase a la siguiente ronda. El centrocampista admitió que el equipo no pasa por su peor momento.

Imagen del Madrid

“Aunque hemos perdido, nos hemos clasificado. Hemos logrado el objetivo y hablando de lo que hemos jugado… En la primera parte nos faltó profundidad y en la segunda hemos ido mejor. Han apretado, pero lo teníamos todo controlado. No hay partido fácil”.

Cansados de ganar

“Claro que no. Nosotros siempre jugamos para ganar. En el vestuario lo decimos y hay que ser sinceros y no estamos bien. Estamos vivos en las tres competiciones, aunque un poco lejos en Liga, pero no vamos a dejar de pelear”.

Autocrítica

“Nosotros sabemos que estamos así. Tenemos que mejorar y este club exige siempre mejorar. Estamos en la liga más difícil del mundo y hay que respetar a todos los rivales. Con trabajo siempre se consiguen títulos”.

Rival a evitar en cuartos

“Nos da igual. El que toque, le tendremos que ganar”.