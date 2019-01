En el Real Madrid tienen la certeza de que los Comité de Árbitros le sigue timando con el VAR. "Ha sido un timo, cambiarlo todo para que todo siga igual", dicen en el club blanco. El gol de Canales en el Betis-Real Madrid, anulado por Hernández Hernández y rearbitrado por Undiano Mallenco desde la sala VAR, es la gota que ha colmado el vaso del enfado del club blanco con el sistema de videoarbitraje. En las oficinas del Bernabéu se cree que el VAR ha perjudicado al Real Madrid en los últimos tres partidos

El VAR corrigió al asistente de Hernández Hernández en el Betis-Real Madrid y no era una acción flagrante. Todo lo contrario. Era una acción dudosísima la de Canales, cuya posición legal o de fuera de juego dependía de centímetros. Pero Undiano, que estaba en la sala VAR, decidió corregir al árbitro de campo y el gol del Betis se dio por válido sin que Hernández Hernández lo revisara siquiera en el monitor de pie de campo.

“Nos siguen timando con el VAR“. Eso es lo que piensan en el Real Madrid. El videoarbitraje fue otra vez fue polémico en un partido del Real Madrid con unas decisiones que enfadan, y no les falta razón, al madridismo y al club blanco.

Minuto 67 de partido en el Benito Villamarín. El Real Madrid iba ganando por 0-1 al Betis cuando Lo Celso conectó con Canales y el jugador cántabro marcó el gol del empate. Sin embargo, el asistente lo anuló al instante al apreciar que estaba aen posición de fuera de juego. El VAR lo revisa y corrige la decisión del árbitro que está en el campo. Dice que Canales está en posición legal. La jugada, por más repeticiones y líneas que se tiren, es dudosísima.

La posición de Canales no queda clara. Varía según la toma de televisión que se utilice. El jugador del Betis estaba adelantado por 10 centímetros según algunas tomas y habilitado según otras, pero desde la sala del VAR se decidió unilateralmente corregir la decisión tomada por el árbitro de campo y dar validez al gol de Canales. No se sabe qué criterios utilizaron, porque la posición del ex madridista era, en el mejor de los casos, muy, pero que muy dudosa.

“En la sala VAR no hay transparencia”

Esta acción es otro ejemplo de lo mal que funciona el VAR en España. Y el Real Madrid está siendo uno de los clubes más perjudicados por el uso indebido del videoarbitraje. O al menos así se sienten en el Real Madrid. Este gol de Canales que el VAR dio por bueno es otro paso más en la descalificación social de la tecnología en España, que no funciona.

Todo ocurre tan solo una semana después de que al Real Madrid no le pitaran un claro penalti contra la Real Sociedad en el partido de Liga. Rulli derribó claramente a Vinicius y ni el árbitro de campo ni el de la sala del VAR vieron un penalti que era evidente. Tres días después pasó exactamente lo mismo con Odriozola, al que también le hicieron un penalti muy claro (con 0-0) ante el Leganés en Copa del Rey y tampoco se pitó.

En una sola semana, así lo piensan desde el Bernabéu, tres partidos en los que el VAR timó al Real Madrid: el penalti a Vinicius no pitado ante la Real Sociedad, el penalti a Odriozola no pitado ante el Leganés y el fuera de juego de Canales ante el Betis. El Real Madrid está ya cansado del uso del VAR, que es un desastre en España.