En el Real Madrid lo tienen claro: “No nos caben más jugadores”

En la cúpula del Real Madrid tienen claro que no ficharán más en el mercado de invierno salvo que en el mercado aparezca una gran oportunidad para cerrar la incorporación de un delantero. En principio, Brahim será la única incorporación madridista en enero

El Real Madrid no fichará más en el mercado de invierno. En la cúpula del club blanco tienen claro que la de Brahim será la única incorporación en este mes de enero salvo que, debido a la evidente falta de gol del equipo, se presente una opción inmejorable para cerrar la contratación de un delantero. Aún con esas, todo hace indicar que no habrán más movimientos en las oficinas del Bernabéu durante las próximas semanas.

En la cúpula blanca siempre han sido reacios a fichar en enero porque los precios se disparan y la adaptación de los jugadores no es tan sencilla como en verano, con toda la pretemporada por delante. Y en Concha Espina siguen siendo escépticos en ese sentido, de ahí que los planes del Real Madrid pasen por no reforzarse más en la ventana de transferencias. En los despachos del Santiago Bernabéu prefieren esperar a junio para hacer una reconstrucción del equipo de la mano del entrenador que pueda hacerse cargo del banquillo merengue para el próximo curso.

Además, el conjunto blanco dispone a día de hoy de una plantilla muy amplia (y más con el fichaje de Brahim), otro obstáculo más para fichar en invierno. “Es complicado fichar ahora porque no nos entran los jugadores, como para traer más”, dicen de puertas para dentro en la zona noble del Bernabéu. Jugadores como Isco o Asensio están teniendo pocos minutos. Kiko Casilla es el tercer portero y no juega ni la Copa del Rey, Valverde gusta pero tampoco tiene sitio…

“Si no nos caben Isco, Asensio ni Vinicius, como para traer más jugadores. ¿Cómo vamos a fichar en enero si Isco o Asensio no juegan?”, insisten en Concha Espina. Así, salvo que se marcharan del Real Madrid varios futbolistas en enero, la idea de la entidad blanca es la de no fichar más en el mercado de invierno y esperar a verano para reconstruir un equipo que, por otro lado, tiene carencias evidentes. La excepción a las premisas del Real Madrid ha sido el fichaje de Brahim, un refuerzo de futuro que por su situación contractual el Real Madrid debe afrontar lo antes posible para que no aparezcan nuevos competidores que torpedeen su llegada, como en su día paso con Kepa.

No se fichará más… pero no se descarta un ‘9’

La idea del Real Madrid es clara: no fichar más. Pero eso no quita que en los despachos de Concha Espina se hayan cerrado los informes en lo que respecta a la posición del delantero centro. En la cúpula del club son conscientes de la gran falta de gol de la que adolece al equipo y por ello no descartan la incorporación de un ariete. Eso sí, sólo si en el mercado se presenta la opción de cerrar a un jugador bueno, bonito y barato.

No se dice no a un delantero centro pero todo hace indicar que no habrá más fichajes. En la zona noble del Bernabéu prefieren esperar al próximo mes de junio para que, de la mano del hipotético nuevo entrenador del equipo, se realicen las incorporaciones oportunas para que el equipo pueda volver a bordear la excelencia