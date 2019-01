Nacho: “Los compañeros estamos a muerte con Vinicius”

Nacho se mostró muy feliz por la victoria del Real Madrid y espera que sea la primera de muchas

Nacho regresó a los terrenos de juego dos meses después de su lesión en Balaídos. El central fue titular en su vuelta y compareció a pie de campo tras la victoria del Real Madrid en la ida de los octavos de final ante el Leganés. Cuando Gil Manzano señaló el final los jugadores lo celebraron con gestos de rabia. Según el canterano fue debido a los resultados obtenidos en los últimos partidos.

“Estamos teniendo partidos que no están saliendo como queremos. Trabajamos duro durante el fin de semana y cuando no salen las cosas, decepción. Hoy hemos hecho un buen partido. Teníamos rabia y la soltamos en el campo”, dijo el futbolista. Pese al abultado resultado logrado, Nacho no se fía del Leganés y menos después de lo sucedido el año pasado en esta misma competición.

Pare el central no hay nada decidido, pero “es un gran resultado. No te puedes fiar de nadie. El año pasado también nos llevamos un buen resultado de Leganés”. Aunque reconoce que lo más importante es no haber encajado: “En el segundo tiempo lo hemos controlado mejor. Lo importante es portería a cero”.

Sobre Vinicius, que fue la clave del choque, le auguró un gran futuro: “Si sigue trabajando como hasta ahora y se rodea de gente que le ayude a soportar el peso del Madrid puede llegar muy lejos. es un gran jugador y los compañeros estamos a muerte con él”.

En la primera parte sufrieron pero en el segundo tiempo lograron sentenciar. “Quizá necesitamos encadenar 3 o 4 partidos seguidos ganando, que es importante para nosotros. Ahora toca pensar en la Liga”.