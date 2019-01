Isco le da ‘me gusta’ a un tuit incendiario contra Ceballos y Solari y luego lo borra

Isco Alarcón no se tomó bien su suplencia frente al Leganés en Copa del Rey. El jugador del Real Madrid dio 'me gusta' a un mensaje en Twitter de un usuario que criticaba la titularidad de Ceballos y las decisiones de Solari.

La suplencia de Isco Alarcón con el Real Madrid, no por repetida, ha dejado de ser un problema para el equipo blanco. Santiago Solari dejó al malagueño fuera del once por decimocuarta vez en 16 partidos y el ’22’ respondió dando ‘me gusta’ a un tuit incendiario en el que se criticaba su no alineación como titular y las decisiones tomadas por el entrenador del primer equipo madridista.

“Ha puesto a Dani Caballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a si mismo que se retiró hace veinte años antes de poner a Francisco Alarcón Isco”, escribió el usuario en la red social, algo que llamó la atención de un Isco que no dudó en añadirlo a sus favoritos para después borrarlo, consciente de que su maniobra se había convertido en vox populi.

Este no es el primer incidente de un miembro del Real Madrid en Twitter. En pretemporada, Julen Lopetegui se vio obligado a cerrar su cuenta después de que le pillaran interactuando con un mensaje en el que se criticaba a los periodistas y sus opiniones sobre las alineaciones del técnico vasco.