Los jugadores del Real Madrid ofrecieron el Mundial de Clubes a los madridistas

Los jugadores del Real Madrid ofrecieron a la afición madridista congregada en el Santiago Bernabéu el Mundial de Clubes conquistado el pasado mes de diciembre en Abu Dhabi. El capitán, Sergio Ramos, fue el encargado de portar el trofeo que los blancos han ganado las tres últimas temporadas.

La conquista de un título no es completa si no se ofrece a la afición que día tras día anima y apoya al club, y el Real Madrid quiso ofrecer a los seguidores presentes en el estadio Santiago Bernabéu el Mundial de Clubes conquistado el pasado mes de diciembre en Abu Dhabi. Los jugadores madridistas lucieron el trofeo ante los presentes en el coliseo blanco antes del comienzo del partido de Liga Santander que les enfrenta a la Real Sociedad.

Sergio Ramos, como capitán de la primera plantilla, fue el encargado de portar el trofeo y enseñarlo a la grada, en una señal de ofrecimiento ante los incondicionales que siguen al Real Madrid en cada partido que juegan en casa.

El Real Madrid no se encuentra en su mejor momento, en una temporada en la que no se ha logrado dar con la tecla ni con Lopetegui ni con Solari, pero su condición de vigente campeón de la Champions League permitió al club merengue disputar en Abu Dhabi el Mundial de Clubes. Una vez ahí, no fallaron ante Kashima -semifinales- y Al-Ain -final- y se hcieron con su tercer entorchado consecutivo que distingue al club como campeón del mundo.