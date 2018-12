Sergio Ramos: “Llevamos cinco años sin Mourinho y seguís hablando de él”

Sergio Ramos habló en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes 2018. El Real Madrid se enfrentará al Al Ain este sábado 22 de diciembre a las 17.30 horas

El Real Madrid disputa este sábado la final del Mundial de Clubes 2018 ante el Al Ain y Sergio Ramos habló en la rueda de prensa previa ante los medios de comunicación. El central puede convertirse en el primer capitán de la historia en levantar tres campeonatos del mundo de forma consecutiva.

Gran reto

“Al final el currículo de cualquiera de nosotros sigue presente y estará hasta el día que decidamos dejar este deporte. Tenemos la oportunidad de reivindicarnos como campeones del Mundial de Clubes. No lo ha hecho ningún club. Encaramos la final con ilusión y ganas, queremos traernos la recompensa de un trofeo más antes de irnos de vacaciones. Estaría bien anímicamente”

Palabras de Cristiano

“Es una marea que queréis manejar en función de dónde haya más repercusión. No le hemos oído hablar del Real Madrid. Tendría que aclararlo él. El tiempo que ha estado aquí se ha visto el grupo del vestuario. Nos alegramos de que le vaya bien. No tiene repercusión con nuestra liga y siempre le deseamos la mejor”.

Isco

“Sigue siendo un jugador más de la plantilla. Lo bueno del fútbol es la competencia y todos los entrenadores que han pasado por aquí han reiterado la competencia y el nivel que ahí. Mira Ceballos, que no jugaba nada el año pasado y ahora tiene minutos. Cuando es un jugador que ha dado tanto, se le esperan muchas cosas. Son pequeños detalles lo que definen esas decisiones. A lo largo de nuestra etapa como futbolista te toca vivir momentos buenos y malos. Cuando nos juegas es difícil ver a alguien sonreír y cómodo”.

Mourinho

“Yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene. Esas decisiones no corren de nuestra cuenta. Llevamos cinco años sin Mourinho y estáis hablando porque os da a nivel de marketing. Hemos ganado mucho sin él, hay que tener respeto por los entrenadores que han estado. Mañana Solari puede conseguir su primer título. Yo no voy a entrar en ese juego”

Al Ain

“Afrontamos el partido con la máxima humildad y mayor respeto. Todos daban a River como favorito pero en el fútbol no ganas a nadie con el escudo. La intensidad y el físico al final acaban prevaleciendo. En el fútbol tienes que tratar a todo el mundo con mucho respeto”.

Afición local

“Aunque seamos visitantes, aquí siempre nos han tratado de maravilla, con un cariño especial. Lo notamos por las calles… Ahora tenemos al equipo más fuerte de todos los Emiratos. Ayer fui a visitar la Mezquita y muchos me comentaban que por primera vez en su vida querían que perdiera el Madrid. Estarán divididos pero esperemos que nos apoyen”.

Mano dura

“Es lo mismo de siempre. Cuando hablé del respeto de los entrenadores no fue definido el fútbol. En la vida tienes que demostrar el respeto y no imponerlo. A lo largo de mi carrera hemos tenido muchos entrenadores. Siempre estamos dispuestos de sacrificarnos. El Madrid ha tenido todo tipo de entrenadores y hay etapas que empiezan y terminan. No podemos darle vueltas a lo mismo. Yo no tengo problema en el tipo de entrenador. Yo soy el primero que mete el pie en el fango”.

20 títulos con el Madrid

“Mañana puede ser mi título número 20, con las selecciones 23. Este número, cuando empiezas a jugar al fútbol, no te lo imaginas. Gracias a todo el trabajo podemos chequearlo y ver cada momento vivido. Es un objetivo entrar en la historia como el jugador del Madrid con más títulos y voy por bueno camino. Tengo una buena oportunidad de acercarme a Paco Gento. Nunca me cansé de ganar”.