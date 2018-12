¿Y si José Mourinho vuelve al Real Madrid? El preferido de Florentino Pérez para sustituir a Lopetegui ha quedado libre tras su despido del United y vuelve a estar en la pole position para hacerse cargo del banquillo del equipo madridista.

En el caso de un regreso de Mourinho al Real Madrid, The Special One tendría algunas cuentas pendientes con el vestuario blanco, a pesar de que ya no está su archienemigo Iker Casillas.

Sergio Ramos

El capitán del Real Madrid fue uno de los jugadores que se las tuvo tiesas con José Mourinho. Ramos se enfrentó a Mou para defender a compañeros suyos como Mesut Özil o incluso fue uno de los líderes del motín del vestuario blanco que acabó con la salida del técnico luso a final de la temporada 2012-13.

Benzema

Benzema fue uno de los jugadores que sufrió las técnicas de motivación de Mourinho. Le bautizó como El Gato en una rueda de prensa en la que el técnico echaba de menos a Higuaín, aunque al final Benzema acabó dando un rendimiento extraordinario con Mou, especialmente en la Liga de los 100 puntos y los 121 goles.

Modric

Fue el gran fichaje de Mourinho. El luso lo recomendó encarecidamente al Real Madrid y, finalmente, Florentino accedió a ficharle. Sólo lo pudo disfrutar una temporada, pero estaba claro que Mourinho tenía razón y que Modric era un jugador nacido para jugar en el Real Madrid.