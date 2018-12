Marcelo: “He intentado darle el brazalete a Isco, pero me ha dicho que se lo diera a Carvajal, no sé por qué”

Marcelo, capitán del Real Madrid ante el CSKA, dio la cara ante los medios de comunicación por el mal partido que realizó su equipo para cerrar la fase de grupos de la Champions. El lateral asumió las críticas y los pitos del público del Santiago Bernabéu.

Brazalete a Isco

“He intentado darle el brazalete a Isco, pero me ha dicho que se lo diera a Carvajal, no sé por qué”.

Sensaciones

“Hemos intentado hacer un buen partido, dar una buena imagen, hemos creado varias acciones de gol, pero el fútbol es así. Te llegan tres veces y te meten tres goles”.

Resultado injusto

“Teníamos fuerza para empatar, pero no hemos tenido suerte”.

Clasificación

“Somos líderes de grupo y hemos pasado primeros y menos mal que no ha pasado en otro momento este accidente”.

Su reaparición

“Estoy bien y el objetivo era coger tiro y he tenido tres lesiones esta temporada y gestionar esto para estar al 100%”.

¿Falta de tensión?

“No, no, no ha faltado tensión. En ningún momento ha faltado actitud ni ganas de ganar. No podemos dar esta imagen que hemos dado hoy”.

El CSKA

“Difícil porque creo que ellos nos han estudiado y saben como jugamos. Cada año que pasa las competiciones están más difíciles y no se puede pensar que hay equipos menores”.

Isco y los pitos

“No he visto los gestos de Isco y como capitán puedo hablar con él sin problema. Si hay algo que se hace mal se intenta hablar. La afición tiene todo el derecho a pitarnos. Me ha pitado a mí, a Isco y a todo el equipo hoy”.

Irregular

“No es el Madrid más irregular de los últimos años. Llevo 12 años aquí y he vivido peores momentos que éste”.

El público

“Hay partidos que estamos ganando de cinco goles de diferencia y la gente se va antes para no pillar atascos. Siempre vamos a dar la cara por estar a la altura de este club”.

Cristiano y sus declaraciones

“A Cristiano no le he escuchado decir que en el Madrid no hay grupo. Si habla de la Juve, habla de la Juve, pero no ha hablado del Madrid en ningún momento. No me doy por aludido porque no habla de nosotros en ningún momento. Cristiano ha estado nueve años en el Madrid y es una buenísima persona y si tiene algún problema es cosa de él. Yo no he tenido problemas con él nunca”.