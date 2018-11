El Borussia Dortmund, decidido a hacerse con Achraf en propiedad

El Borussia Dortmund se ha destapado como una de las revelaciones de la temporada en el fútbol europeo, con un nuevo proyecto de jugadores jóvenes y otros que viven una segunda oportunidad en la élite. Uno de los destacados del conjunto dirigido por Lucien Favre es Achraf Hakimi, lateral cedido por el Real Madrid y que se ha convertido en un pilar para el técnico francés, hasta el punto de que el Dortmund se está planteando su compra.

Achraf se encuentra cedido por el Real Madrid a través de un contrato de dos años de préstamo, en el que no se incluye una opción de regreso en el primero de ellos. De esta manera, el lateral marroquí jugará de amarillo mínimo hasta 2020, en cuyo mes de junio deberá regresar a la capital de España si no ocurre nada extraño, ya que el Borussia no tiene una opción de compra por el jugador.

El director general del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, aseguró en la convención anual del club que el deseo es intentar que Achraf se quede en el equipo más allá de la cesión. “Querido Paco, bienvenido al Dortmund. Y Achraf Hakimi, intentaremos hacer lo mismo contigo, aunque no será fácil. Voy a hablar con Florentino para intentarlo…”, afirmó.

Las estadísticas de Achraf en este tramo de temporada son inmejorables. Ha sido titular en los ocho últimos partidos de la Bundesliga, así como también en los dos cruces claves de Champions League frente al Atlético de Madrid. En ese tiempo, el marroquí ha sumado un gol y seis asistencias, aunque sin descuidar la defensa y haciendo del carril que le otorgue Favre –el derecho o el izquierdo según el encuentro– su campo de carreras.