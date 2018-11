Sergio Ramos: “Llevo más de 250 controles y sólo he dado positivo en horas de trabajo”

Sergio Ramos puso en su sitio a todos los que han tratado de ensuciar su imagen con un inventado caso de dopaje. El capitán del Real Madrid dejó claro que jamás ha cometido ninguna irregularidad con los controles antidoping y que defenderá su honor en los tribunales. “Si en algo he dado positivo es en horas de trabajo”, ironizó.

El capitán del Real Madrid explicó todo el caso destapado, por no decir inventado, por Football Leaks: “Es un tema muy difícil y complicado. Yo voy a salir con mi equipo legal. El club y la UEFA ya han hablado. Llevo más de 300 controles y nunca he incumplido jamás una norma antidopaje”.

La amenaza de Football Leaks

“El portal este, que no merece ni ser nombrado, nos avisó hace un mes y medio amenazando de la noticia. Cuando tienes la verdad en casa, la mentira no deja de ser mentira. Sabíamos que iba a salir. Tomaré medidas porque es un asunto muy grave”.

Campaña contra él

“No cabe otra. Yo estoy muy tranquilo y que cada uno asuma las acusaciones que vierte. Lo único que sé es que el tiempo que me quede aquí disfrutaré. Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla, al que le joda que se meta en agua. Voy a seguir dando lo mejor de mí y a seguir siendo profesional, que es lo único que me han inculcado”.

Jugó infiltrado

“Es un antiiflamatorio por el tema del hombro. Se dio la información y quedó el tema muy claro. En Málaga ya se ha explicado que siempre nos duchamos en los controles antidoping. No hay nada a lo que me negara. Yo me duché cuando me dijeron que me duchara”.

Positivo en horas de trabajo

“No soy yo el que tiene que detectar si hay mafias o no. Yo duermo muy tranquilo porque si en algo doy positivo es en horas de trabajo”.