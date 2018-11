James quiere volver al Real Madrid.

James Rodríguez está dispuesto a regresar al conjunto madridista cuando termine su cesión en el Bayern La opción de compra de 45 millones no es obligatoria sino opcional La continuidad de Niko Kovac en el banquillo de los muniqueses será uno de los puntos de inflexión de la operación.

El regreso de James Rodríguez al Bernabéu no es imposible. Hay voluntad por parte del Real Madrid -que le cedió dos temporadas al Bayern, con obligación para los bávaros de comprarle por 45 millones-, pero también hay disposición por parte del colombiano. Desde su marcha ha dedicado algún guiño al club con el que fue campeón de Europa en dos ocasiones y, aunque el curso pasado se convirtió en una pieza importante para los alemanes, en este, de la mano de Niko Kovac, no tiene toda la continuidad que le gustaría.

Las opciones de que James regrese al conjunto madridista no son nulas. Desde el club son conscientes de que sería una operación difícil, en la que los blancos y el propio jugador tienen poco que decidir. La opción de compra de 45 millones que tiene el Bayern no es obligatoria sino opcional y aquí existen dos posibilidades: que regrese al Madrid o que el conjunto bávaro abone esta cantidad y acabe vendiéndole al mejor postor, siempre que el entrenador que llegue de el “sí” a la operación.

El jugador, por su parte, nunca ha escondido que le gustaría regresar. Su problema eran las desavenencias con Zinedine Zidane y, ahora, sin el galo en el banquillo, tendría más opciones de jugar. Además, la relación que guarda con el resto de la plantilla es excelente, por lo que su retorno sería bien acogido por el resto del vestuario.

Uno de los puntos de inflexión para que pueda resolverse satisfactoriamente la operación pada por la continuidad de Kovac en el banquillo muniqués. Si el técnico aguanta en el banquillo de los germanos, se facilitaría su vuelta. El entrenador no le tiene entre sus imprescindibles y su relación no pasa por el mejor momento. James no está disputando todos los minutos que le gustaría. El cafetero no goza de la continuidad que quiere en estos primeros compases del curso, habiéndose perdido cinco partidos de los alemanes hasta la fecha e incluso siendo suplente en el duelo del pasado miércoles ante el AEK de Atenas.

Encaja en los planes de futuro

Su marcha del Real Madrid supuso una pérdida evidente de calidad. Una salida, sin embargo, que no impidió que los blancos volviesen a levantar la Champions League. Pero esta temporada, ante la marcha de Cristiano Ronaldo, las carencias del equipo son más notorias y la vuelta en verano de un jugador de enorme calidad como es el colombiano haría que el equipo diese un salto de calidad en ese aspecto.

En el club están preparando una revolución de cara al próximo curso que pretenden comenzar en invierno con el fichaje de Eden Hazard. La llegada de James encajaría a la perfección con esta reestructuración de la plantilla, a la que podría unir una superestrella tipo Neymar. Por lo que un tridente formado por el belga, el brasileño y el colombiano sería uno de los sueños de la directiva de cara a la próxima temporada.