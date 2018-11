Solari: “Estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o para una semana”

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions que enfrentará al Viktoria Plzen y al Real Madrid

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions que enfrentará al Viktoria Plzen y al Real Madrid. El argentino, tras ganar sus dos primeros partidos como entrenador del primer equipo, debutará en la máxima competición europea. Los blancos están obligados a ganar para poner pie y medio en los octavos de final.

Vuelta a la Champions

“Es muy bonita esta competición que está ligada a la historia del club. Cundo suena el himno nos emocionamos todos. Este es mi tercer partido aquí y estoy muy contento de que me toque. La disfruté mucho como futbolista”.

Recuperar jugadores

“Las soluciones y los problemas son siempre integrales. Hay que ir paso a paso. Hemos hecho dos partidos en los que hicimos cosas buenas para ganarlos porque son difícil. Los supimos llevar con orden y es lo que tenemos que hacer en esta competición, que está muy ligada a nuestra historia”.

Portería

“No lo voy a decir”.

Provisional

“Yo sólo puedo mirar al partido de mañana. Estoy comprometido con este rol ya sea para dos días o para una semana”.

Sergio Ramos

“Yo creo que lo que quiso decir es que tiene las espaldas anchas para soportar el peso de ser el capitán del Real Madrid. Es una gran responsabilidad y tiene muchas cosas que hacer. Ha sido un fantástico capitán y lo sigue siendo. Me parece fantástico como cumple su rol, que no es sencillo”.

Vinicius

“Todos compartimos esa ilusión cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes. Él es muy joven y tiene todo el tiempo por delante. Prefiero que sea un futbolista hecho y derecho y no que lo tengamos unos días. Cuando es inevitable que un jugador juegue porque lo rompe todo termina jugando, eso no hay quien lo detenga. Tiene cosas por aprender, pero hay cosas que sabe que no se pueden aprender”.

Caracter de Vinicius

“Es un chico muy fresco. Su futbol está acorde a su edad. Tiene condiciones sobresalientes para su edad y es complicado compararlo con otros. Su fútbol transmite alegría”.

Comparaciones

“Las comparaciones son odiosas. Hicimos cosas bien y tenemos que incidir en esas y mejorar, que siempre se pueden mejorar cosas en todos los equipos”.

Partido en Praga como jugador

“Yo espero hacer un gran partido acorde a la historia del club en esta competición”.