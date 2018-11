Luis Suárez le pinta la cara a Benzema

El charrúa ha logrado en dos jornadas más goles que el francés en lo que va de temporada en LaLiga Benzema arrastra ocho jornadas consecutivas sin ver puerta

La rivalidad y comparativa entre Luis Suárez y Karim Benzema siempre va a existir, va a estar ahí como lo están siempre Barcelona y Real Madrid. Si el ariete blanco comenzaba la temporada con dígitos ilusionantes, que podían hacer esperar el despertar del mejor francés, su aportación ha caído en picado –como el equipo– y ha visto como el delantero blaugrana ha ido de menos a más, mejorando sus registros goleadores ligueros en las dos últimas jornadas.

El curso del uruguayo comenzó con muchos altibajos, fuera de forma y con la pólvora mojada en una temporada en la que cumplirá 32 años el próximo mes de enero. Las críticas no tardaron en llegar, exigiéndole el gol que siempre acostumbra y la condición física que le permita llegar a ello. De hecho no estrenó su cuenta goleadora hasta aquel 8-2 ante el Huesca a comienzos de septiembre, con un doblete –uno, de penalti–.

Pero Suárez ha remontado. En el último mes ha recuperado su peso y ya luce un físico más competitivo, que se ha traducido en goles. En las últimas tres jornadas, tras el parón por los compromisos internacionales, el charrúa se ha reencontrado con el gol. Ante Sevilla, Real Madrid y Rayo Vallecano ha sumado seis goles. Uno ante los nervionenses en el Camp Nou y un triplete ante el eterno rival en el mismo escenario. Esta última jornada sumó doblete ante los rayistas, formulando la remontada culé en Vallecas.

Benzema: ocho jornadas sin marcar

Son seis goles en tres jornadas, cinco en las últimas dos, que mejoran con creces la cuenta goleadora de Karim Benzema en LaLiga. Con dos dobletes ante Girona y Leganés consecutivos, todo parecía apuntar a que volvería el francés más goleador al no estar a la sombra de Cristiano Ronaldo. Pero no ha sido así. Con el Real Madrid venido a menos, el galo se ha desinflado y lleva ya ocho jornadas consecutivas sin ver puerta. Los goles en Copa del Rey o Champions League ante Melilla y Viktoria Plzen no ocultan sus registros.

Aún no se ha cumplido ni el primer tercio de la temporada y nadie ha dictado sentencia, pero Benzema parte actualmente varios escalones por debajo de su homólogo en el Barcelona, aunque con un margen de mejora ostensible. Queda por ver si lo de Luis Suárez queda en espejismo o no, pero sus números hacen pensar en que puede estar de vuelta el mejor uruguayo.