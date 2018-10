Solari entrenador interino mientras el Madrid busca sustituto a Lopetegui

La Junta Directiva del Real Madrid ya lo ha decidido: Solari será el entrenador interino mientras el club blanco sigue buscando un sustituto a Lopetegui. El técnico hasta ahora del Castilla cogerá las riendas del primer equipo en el partido del miércoles en Melilla y seguirá en el banquillo hasta que la entidad madridista encuentre al sucesor de Lopetegui.

El despido de Lopetegui se hará oficial en los próximos minutos pero su sucesor, al menos de forma temporal, será Santiago Hernán Solari. El técnico del Castilla asumirá de forma interina el mando del primer equipo, por lo que mañana dirigirá su primer entrenamiento con el Real Madrid y dará también su primera rueda de prensa previa al compromiso copero ante el Melilla.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue manos a la obra para encontrar al sucesor de Lopetegui. La Junta Directiva no quiere precipitarse ni meter una bomba de relojería en el vestuario, por eso la opción de Antonio Conte se ha enfriado. Además, el técnico italiano ha pedido al club blanco unas exigencias elevadísimas tanto en sus emolumentos como en los tres años de contrato que pide al Real Madrid.

Con Conte apartado pero todavía no descartado, Roberto Martínez vuelve a ganar enteros. El seleccionador de Bélgica sí estaría dispuesto a emprender a aventura de ser el entrenador del Real Madrid aunque, igual que le ocurrió a Lopetegui, tendría que resolver primero su contrato con la Federación belga.

De momento, la opción de la vuelta de José Mourinho, la preferida por la cúpula, parece imposible, ya que el United ha enderezado su rumbo en la Premier y el club no parece dispuesto a llegar a un acuerdo para resolver el contrato de The Special One.