Conte ya es entrenador del Real Madrid… para la Wikipedia

Conte es uno de los principales candidatos que baraja la directiva para relevar a Lopetegui Julen podría ser cesado en los próximos días, tras la derrota ante el Levante

Antonio Conte es uno de los grandes candidatos a ocupar el banquillo del Real Madrid. Tanto es así, que en la Wikipedia ha figurado durante unos minutos como entrenador del conjunto blanco. El técnico italiano ha sonado en las últimas semanas como futuro relevo de Lopetegui en el banquillo, pero la derrota ante el Levante ha precipitado los acontecimientos. El tiempo de Julen en Valdebebas parece estar cerca de su fin, lo que ha provocado que la opción del italiano retumbe aún con más fuerza.

El ex seleccionador de la azzurra y ex del Chelsea, entre otros, ha aparecido durante unos minutos en su página de la enciclopedia libre como entrenador del conjunto madridista. Si bien es cierto, que los artículos de la Wikipedia pueden ser editados por cualquier persona hasta que son revisados. En este caso, se afirma que “en 2018 se hizo cargo del banquillo del Real Madrid Club de Fútbol tras la destitución de Julen Lopetegui”.

Conte figura como uno de los candidatos a ocupar el puesto de Lopetegui si este no es capaz de reencontrarse con la senda de la victoria el martes. El que devolviera a la Juventus al máximo nivel competitivo es uno de los favoritos para hacerse con el cargo en caso de que se termine produciendo el cese, pero Solari o incluso Guti también suenan como posibles sustitutos del ex seleccionador nacional.

Por el momento, parece que Conte no llegará. Pese a que el Real Madrid no gana un partido desde hace un mes, la cúpula del conjunto madridista aguantará al técnico como mínimo hasta el domingo. Lopetegui cuenta con el apoyo incondicional de sus jugadores, que han dado la cara por él ante la directiva. Sin embargo, al vasco se le ha agotado el crédito o le queda bien poco. Lo que pase el domingo puede ser definitivo si no se gana en el Camp Nou. Será entonces cuando Conte sí que podría realmente pasar a ser entrenador del Real Madrid.