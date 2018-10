Bale, en cuidados intensivos ante el Levante

Preocupación en el Real Madrid por Bale, que jugará ante el Levante con el Clásico a la vuelta de la esquina Ha disputado 286 minutos de 720 posibles, tanto con el conjunto blanco como con Gales

El estado de preocupación en el Real Madrid por Gareth Bale es real. El galés tiene molestias y, por precaución, no ha disputado ningún partido durante el parón con su selección. Sin embargo, frente al Levante sí que se vestirá de corto. Con el Clásico a la vuelta de la esquina, es peligroso que Bale juegue ante el conjunto valenciano, pero así lo exigen las necesidades del conjunto madridista.

La mala situación en la que están los blancos, hace que el jugador del Real Madrid deba salir al rescate de los suyos. Por algo es la estrella del equipo. La marcha de Cristiano Ronaldo le ha dejado como el principal líder en ataque del equipo y, en la actualidad, en plena crisis debe responder.

Desde que terminase la temporada pasada en un gran estado de forma, su nivel se mantuvo durante los primeros compases de este curso 2018-19. Las molestias que arrastra le han hecho bajar el rendimiento en el último mes, en el que los resultados no se han dado para los hombres de Lopetegui.

Sólo 286 minutos de 720

Sin embargo, no se puede culpar al británico del mal momento, pues se ha pasado todo el mes entre algodones. A los dos partidos que se perdió con Gales, hay que añadir los encuentros ante el Espanyol y CSKA. Además de perderse minutos ante Roma, Atlético y Alavés. En total, de 720 minutos posibles en los últimos ocho encuentros, ha disputado 286.

Ante el Levante jugará, aunque no el partido completo. Bale será en principio de la partida, pero el madridista deberá tener un cuidado extremo si no quiere que sus molestias -de las que no hay diagnóstico- vayan a más. Con el partido en el Camp Nou en apenas una semana, el galés no deberá forzar demasiado si no quiere que suceda lo que ya le ocurrió la temporada pasada, tras regresar de su última lesión.