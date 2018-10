Inda: “Los jugadores han dado un toque a Lopetegui por las rotaciones”

La plantilla del Real Madrid mantiene el apoyo a Julen Lopetegui

El Real Madrid vive semanas de dudas. Los resultados no acompañan, los goles no entran y la sensación de que el club está inmerso en una crisis crece pinchazo a pinchazo. Pero a pesar de todo esto, el vestuario mantiene el apoyo a Julen Lopetegui, aunque con la condición de que no se hagan tantas rotaciones y hombres como Luka Modric no descansen tanto como hasta ahora.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que “Lopetegui tiene el apoyo de la plantilla, aunque le ha dado un toque con el tema de las rotaciones”. Además, añadió: “Quieren un equipo más fijo y Julen lo ha encajado. Le han dicho que no puede ser que Modric, el mejor del mundo en estos momentos, esté en el banquillo o que cuando sale de inicio lo cambie siempre”.

El vestuario blanco, liderado por Sergio Ramos, está convencido de que el esfuerzo y dedicación de Lopetegui traerá sus frutos pronto. Ante los periodistas, el capitán o el propio Varane han respaldado al técnico, algo que también sucede dentro de la caseta. La plantilla del Real Madrid confía plenamente en Julen y los recursos que tiene éste para voltear una situación que comienza a complicarse. No se puede olvidar que fue el núcleo con más peso de la plantilla el que recomendó a Florentino Pérez la contratación del entrenador vasco cuando Zidane decidió dar un paso al lado.

La plantilla cree que echar ahora a Lopetegui sería un error y una forma de “tirar la temporada” en el mes de octubre. El Real Madrid está vivo en las tres competiciones y, a pesar de los últimos malos resultados, tan sólo está a dos puntos del Sevilla, sorprendente líder de la clasificación.