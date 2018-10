Los cinco señalados de la derrota en Moscú: Lopetegui, Benzema, Asensio, Kroos y Lucas

La derrota en Moscú deja señalados a los cinco, que no estuvieron en su mejor nivel Lopetegui está en el centro de las críticas y necesita una victoria para alejar las dudas sobre su persona

El Real Madrid pasa por el primer bache de la temporada, después de tres partidos consecutivos sin ganar. En esta ocasión, el CSKA de Moscú fue el encargado de sembrar las dudas, tras vencer al conjunto madridista en su competición, en Champions League. La derrota en Rusia deja cinco señalados: Lopetegui, Kroos, Benzema, Asensio y Lucas Vázquez.

Desde que comenzara la temporada, el conjunto blanco sólo había recibido halagos por su capacidad con la que se había sobrepuesto a la marcha de Zidane y de Ronaldo. El Bernabéu se había quedado sin sus dos principales ídolos y el vestuario sin sus líderes, pero nadie les echó en falta en los primeros encuentros del curso.

Sin embargo en tres partidos las dudas se han instalado de nuevo en Concha Espina. Tras la derrota en Sevilla y el empate en el derbi, los blancos llegaban a Moscú con el objetivo de volverse a gustar y doblegar al CSKA. Pero no fue así, los blancos cayeron por la mínima y acumulan su mayor sequía goleadora en más de una década, lo que ha dejado a cinco damnificados.

Julen Lopetegui

Empezamos por el técnico. Lopetegui es el gran perjudicado de la derrota del equipo. Para comenzar, algo que de haber ganado, se hubiera pasado por alto, que es el dar descanso a Ramos y dejarle en Madrid. Una competición como la Champions exige dar el máximo y jugar con tus mejores hombres. Con más razón, además, si llegas al encuentro plagado de bajas.

El técnico también ha salido señalado por el juego del equipo. El conjunto madridista amasa la bola, pero sin intención alguna. Acumula posesiones cercanas al 70% pero basa sus opciones en centros laterales. Al equipo le falta profundidad y gol y contra el CSKA cometió los mismos errores en las decisiones que ante el Atlético.

Tras el encuentro ante el conjunto rojiblanco se lamentó de que al equipo le había faltado meterla, mientras que jugó durante gran parte de la segunda mitad sin ningún hombre de gol. Contra el CSKA, de inició salió con algo parecido, sólo que dejando a Modric en el banquillo por Lucas Vázquez. Luego, en el 56′ metió a Mariano, pero no fue suficiente. Lopetegui volvió a tropezar con la misma piedra tres días después.

Toni Kroos

No tuvo su mejor partido. Kroos era hasta el momento uno de los únicos del centro del campo que no había dado motivos para la crítica. Sin embargo, en el Luzhniki falló. De una pérdida infantil suya nació en 1-0 en el minuto 2, lo que condicionó al equipo durante todo el partido y condenó a los blancos a la derrota. Salió frío al terreno de juego y el equipo lo pagó. Aunque, por suerte para él, sólo es un mal partido.

Karim Benzema

El francés vuelve a estar cuestionado. Tras su buen arranque de curso, ha ido a menos, hasta el punto de desaparecer. Benzema no supuso peligro alguno para la defensa del CSKA, aunque en su favor cabe decir que estuvo muy sólo arriba y que no es un nueve puro. Benzema volvió a dejar patente su falta de gol con un cuatro disparos que no vieron puerta, aunque uno fue al palo.

Lucas Vázquez

El gallego comienza a ser cuestionado por parte de la parroquia madridista. El jugador número 12 con Zidane, apunta a lo mismo con Lopetegui. Sin embargo, el rendimiento mostrado durante las anteriores temporadas no coincide con el actual. Lucas no está al nivel en estos primeros compases y tras sus últimas actuaciones, su presencia en cada encuentro está más que discutida.

Marco Asensio

Asensio es otro a los que se apunta como culpable. Marco es la estrella emergente del madridismo, pero no acaba de confirmarse. Titular desde la marcha de Cristiano, el balear no está rindiendo al nivel que se espera y su poca participación en los últimos encuentros hace que se le discuta. En los últimos partidos, el mallorquín sólo ha dejado un gol ante el Espanyol en un partido en el que también estuvo discreto. Sus destellos intermitentes hacen que se le discuta si realmente merece o no ser titular casi por decreto en lugar de introducir otras variantes.