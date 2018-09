Inda: “Lucas Vázquez está muy enfadado porque aún no ha sido titular”

Lucas Vázquez no está a gusto con su situación y buscará equipo en enero si Lopetegui no cuenta con él "Se ha ido Cristiano y juego la mitad que antes", ha comentado a su círculo cercano

El Real Madrid de Julen Lopetegui carbura. Pero no todos los jugadores pueden estar contentos. Pasa en todos los equipos, y más cuando llega un entrenador nuevo. Uno de los futbolistas que está contando menos para el técnico vasco es Lucas Vázquez, que está desaparecido. El gallego no está teniendo protagonismo en el arranque de temporada, y tampoco está brillando cuando tiene la ocasión de saltar al césped.

Su situación es uno de los peros del notable inicio de curso de un Real Madrid que es colíder en Liga y ganó a la Roma en el estreno en Champions. Y es que Lucas Vázquez, además de no ser titular en ninguno de los siete encuentros oficiales del Real Madrid, sólo ha disputado 63 minutos en lo que llevamos de Liga. En Champions ante la Roma ni jugó y en la Supercopa de Europa saltó desde el banquillo.

Por ello, Eduardo Inda, anunció en exclusiva en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones que: “Lucas Vázquez, como Mariano la semana pasada, está muy enfadado porque no ha jugado ningún partido como titular”. “Y Dice que ha jugado la mitad de minutos de los que jugaba cuando estaba Cristiano Ronaldo en la plantilla”, apuntó el director de OKDIARIO.

Los datos reflejan su situación

63 de 450 minutos en Liga es un bagaje muy pobre para el extremo, que fue muy importante para Zidane en temporadas anteriores. Los datos están ahí y reflejan su situación a la perfección. En los cinco primeros duelos ligueros de la 2017/18 el gallego disputó 131 minutos, más del doble que esta campaña, y en la 2016/17 todavía tuvo más protagonismo, jugando un total de 173 minutos en los cinco primeros duelos de Liga y además saltando desde el banquillo en el estreno en Champions (23 minutos).

Las estadísticas no engañan y las sensaciones tampoco. Lucas Vázquez no está fino y Lopetegui ve mejor a otros jugadores, de ahí que no esté apostando por el gallego. El canterano blanco ha superado ya situaciones parecidas a base de trabajo, entusiasmo y profesionalidad. Pero si el entrenador merengue sigue sin contar con él buscará equipo en enero. “Se ha ido Cristiano y juego la mitad que antes”, dice de puertas para adentro. De momento, Marco Asensio es un fijo para el entrenador y Lucas apenas está contando. En su mano está revertir su situación o buscar otra solución en los próximos meses.