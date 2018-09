Suker y Capello retratan a Cristiano y Messi: “Les falta señorío”

Davor Suker y Fabio Capello se unieron a las críticas de Paolo Maldini, quien no perdonó la ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala FIFA The Best. El ex futbolista croata aseguró que a los dominadores de la última década del fútbol mundial les “ha faltado señorío”.

“No voy a estropear esta noche, pero en unos días voy a decir algo más. No solo la vida es el camino de rosas. Cuando se pierde hay que tener señorío”, dijo el ex ariete del Real Madrid, quien se congratuló por el triunfo de Modric.

Más duro se mostró Fabio Capello sobre la incomparecencia de Messi y Cristiano. “Es una falta de respeto que no hayan venido. Cuando son los Oscars todos están ahí. Es posible que hayan ganado demasiado y no les guste perder. Hay que ser bueno cuando se gana pero también cuando se pierde”, zanjó el italiano.