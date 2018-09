Sergio Ramos: “Las tres Champions seguidas no son casualidad”

Sergio Ramos compareció en sala de prensa para analizar el encuentro de este martes frente a la Roma en el Santiago Bernabéu

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al debut de los blancos en la Champions League, este martes, a las 21 horas, frente a la Roma en el Santiago Bernabéu. Durante su comparecencia aprovechó para analizar el éxito logrado tras conquistar la Decimotercera y darle un palo a Griezmann por sus últimas declaraciones.

843 días seguidos como campeones de Europa

“El míster lo ha dicho, es un orgullo y una responsabilidad, que es lo que hemos demostrado durante esos tres años. Esas Champions no son casualidad. Hay que mantener esa ambición y esa ilusión por querer ganar que es lo que nos ha hecho ser el mejor equipo de la historia”.

Griezmann

“Buena pregunta. La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de los Totti, Xavi, Maldini, Buffon, Raúl, Iniesta o Iker, jugadores que lo han ganado todo y no tienen un Balón de Oro. Debería dejarse aconsejar por Simeone o Godín, gente que tienen unos valores que le vendrían muy bien. Nunca me he quedado corto, es un gran jugador”.

Final en el Wanda Metropolitano

“Independientemente de donde sea, el Madrid está obligado a defender el título, tiene un plus de motivación por ser en el campo de nuestro rival directo”.

Messi dijo que quiere la Champions

“Nos queda un camino muy largo. El Barcelona es uno de los favoritos y es normal que los grandes jugadores hagan hincapié en esta competición, que es muy bonita”.

¿Champions o Copa del Rey?

“Yo prefiero una Champions a una Copa del Rey. Todas son importantes, unas más que otras, no es fácil ganar una Champions y hay que darle su importancia. Es anormal tener tantas Champions, pero te aseguro que Isco y cualquier jugador de esta plantilla prefiere tres Champions por una Copa del Rey”.

Consejo a Vinicius para que triunfe

“Yo venía del Sevilla, venía de jugar año y medio en Primera y eso te va formando para lo que te vas a encontrar. Vinicius tiene un futuro prometedor y él va a marcar sus pautas. Necesita un periodo de formación. Sigue siendo muy joven pero no hay que meterle presión, tiene un gran talento, hay que dejarlos que sean ellos mismos y que adquieran esa experiencia”.

VAR

“Siempre he sido defensor de todo lo que haga el fútbol más justo y el VAR se ajusta a eso, aunque hay un margen de error y tenemos que enfocarlo como algo positivo. Hay que darle su tiempo, no creo que se equivoquen aposta, hay que ayudar entre todos a que esa máquina se engrase cuanto antes”.

Ausencia de Cristiano

“Cristiano ha marcado una época en el Madrid, ha batido todos los récords, pero ya es pasado. Ya no podemos vivir de lo que ha hecho Cristiano, ese hueco se ha cubierto con mucha ambición y otros jugadores que han venido con mucha ilusión, tenemos una gran plantilla. Siempre tenemos mucho cariño a los jugadores top como Cristiano, pero cuando no están hay que seguir. Le deseamos lo mejor, siempre y cuando no se cruce con nosotros”.

¿Es el Madrid mejor sin Cristiano?

“Respeto todas las opiniones. Es verdad que Cris te daba unas cosas y te quitaba otras, aunque pocas. Era muy vertical, tenía mucho gol, jugábamos más a la contra. Ahora nos tenemos que adaptar a otro estilo, tenemos más posesión y otra manera de hacer daño a los rivales. Esas virtudes ahora hay que adaptarlas a este nuevo Madrid, que hay que saber aprovecharlas para ganar a los grandes equipos”.

Favorito

“Luis Aragonés siempre lo decía, hay que creer sin sacar pecho porque rápido y te lo meten la dentro. Competimos en esta competición y en todas convencidos de que podemos ganarlo. Hay que ir paso a paso”.

Asensio

“A Marco Asensio le tengo un cariño especial porque me veo reflejado de cuando llegué yo. Ya va siendo hora de meterle alguna piedrecita en la mochila pero no hay que cargarla en exceso. Empieza a ser presente del fútbol y puede marcar una época en el Real Madrid. Va a ser un jugador muy determinante”.

¿Qué aportan Benzema y Varane?

“Son dos jugadores que llevan muchos años aquí y que lo han ganado todo. En el caso de Varane ha sido campeón del mundo y Karim se involucra en las facetas de vestuario. Es importante dividir esta carga entre varios jugadores, para mi es una carga menor y a la hora de caminar todos vamos mucho más rápidos y más cómodos”.

Calendario

“El calendario está establecido así y hay que adaptarse. El otro día disfruté como un niño pequeño porque es un campazo. Recuperar, comer y descansar bien es la clave. Pero agarrarse al cansancio no es una excusa, no me gusta”.