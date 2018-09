Ceballos atiza a Zidane: “Cambiaba el sistema para no ponerme”

El mediocentro repasó en Radio Marca su caótica temporada en el Real Madrid con el francés como entrenador Ceballos está convencido de que su papel en el Real Madrid de Lopetegui será muy distinto

Dani Ceballos pasó por los micrófonos de Radio Marca aprovechando su convocatoria de la Selección Española. El jugador se encuentra en un momento importante en su carrera. La llegada de Julen Lopetegui al Real Madrid le ha abierto una vía por la que contar con los minutos que no contó la pasada campaña con Zinedine Zidane, al que atizó por las decisiones que tomó con él.

“Yo le pregunté que por qué no jugaba porque no lo entendía. Él me dijo que valorara los jugadores que tenía por delante. Hubo un momento de la temporada que Kroos y Modric estaban lesionados y él cambiaba el sistema para poner a otros jugadores. Eso te quema un poco y te duele”, explicaba el centrocampista utrerano, sensiblemente molesto por cómo llevó el técnico francés su llegada al Bernabéu, que no entendía por qué no gozaba de oportunidades: “Yo trabajaba, intentaba ponérselo difícil, pero llegaba un momento que ves que es imposible. Marco dos goles en Vitoria y al día siguiente en Dortmund jugué un minuto. Cuando pasan las semanas y no te sientes importante, es más difícil. Hubo un momento en que di la temporada por perdida, estábamos a 15 puntos en Liga y solo nos quedaba la Champions pero yo no entraba en la dinámica”.

En esta nueva etapa, Ceballos lo tiene claro: “Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid, como he dicho. Ahora intento devolverle a la afición lo que no me vio”. Y asegura que no le guarda rencor al francés, que siempre fue un ejemplo para él: “Venía de hacer un gran Europeo sub 21 siendo el mejor jugador. De buenas a primeras, al ostracismo… El año pasado no fue un buen año para mí, pero como futbolista me ha dado madurez. Él fue claro conmigo y no guardo rencor. De pequeño me fijaba en él y él siempre fue una estrella donde ha jugado, quizá no sabía lo que siente un jugador en el banquillo. Le servirá también en el futuro para no cometer los errores que ha cometido aquí”.

Uno de los momentos más duros del sevillano la pasada temporada fue en Butarque. Zidane le sacó al campo 30 segundos, con el partido cerrado (3-1), él lo sintió así: “Escuché a muchos jugadores decir que a cualquiera le gustaría jugar 30 segundos en el Real Madrid… Los entrenadores saben muy bien lo que hacen en cada momento. El partido no iba 2-1, para perder tiempo. Iban 3-1, con el partido cerrado y no era el cambio idóneo… Estaba un poco frustrado ese día. Él me dijo que estaba en un momento de nerviosismo y le vi en el vestuario y le vi dolido. Al día siguiente, nada más empezar, me llamó y me pidió perdón en el entrenamiento. Eso dice mucho de su persona, pero el jodido era yo”.

De esta pasada temporada, Ceballos alaba tanto a Asensio como a Kovacic, dos jugadores que le apoyaron ante su situación. Ambos pasaron por lo mismo. Además, reconoció que tuvo que contratar a un entrenador personal para que su nivel competitivo no decreciera y poder llegar al máximo a la próxima pretemporada: “Si seguía Zidane estaba claro que buscaría una salida para volver más hecho, pero con la llegada de Julen fue todo diferente”.

Y llegó Lopetegui

Y llegó Julen y todo cambió. Lopetegui sí ha contado con Ceballos a su llegada. Tuvo minutos en la pasada Supercopa de Europa y fue titular ante el Getafe en la primera jornada de LaLiga. El pasado fin de semana ante el Leganés también saltó al campo en los instantes finales. A estas alturas, ya suma prácticamente un cuarto de los minutos que dispuso el año pasado con Zidane.

Sentenció alabando a Lopetegui y lo que está intentando inculcar esta temporada: “Está intentado imponer su estilo, diferente al del año pasado. Quiere un equipo serio al que no le creen ocasiones y es ambicioso con la pelota. Le gustan las posesiones largas y atacar rápidamente. Estamos acoplándonos y se ve un Madrid con buen juego, criterio y gol”.