Lopetegui: “Esta derrota no cambia la política de fichajes”

El Atlético se impuso al Real Madrid en la Supercopa de Europa (2-4) El entrenador vasco se estrenó con derrota en su primer partido oficial como técnico madridista

El Real Madrid necesita mejorar y de ello es consciente un Julen Lopetegui que debutó en un partido oficial con derrota. El entrenador vasco dejó claro que hay muchos detalles que pulir y emplazó a toda la afición y jugadores a pasar página y mirar ya al próximo encuentro que será ante el Getafe en el Bernabéu.

Causas de la derrota

“En una final evidentemente marca la diferencia el que haya errores que se puedan aprovechar y el Atlético es experto en eso. Han conseguido un triunfo merecido. Cuando mejor estábamos hemos encajado el 3-2 y ellos han estado mejor ahí. Hemos concedido más de lo normal y el Atlético en estos casos te mata. Al final esto lo gana el que marca más goles y lo ha hecho merecidamente. Tenemos que seguir y rehacernos rápido”.

Sentencia en la prórroga

“Es un tema más de balón. En la prórroga estábamos muy bien, al inicio estábamos con buenas sensaciones. A raíz del 3-2 el partido ha cambiado… han aparecido molestias y hemos buscado decisiones más arriesgadas. Después el cuarto nos ha dejado fuera… La final son detalles y a veces pasan a favor y otro en contra. Hay que aprender de ellos. No es cuestión de fijarse en los errores de uno y otra. Hemos tenido fases buenas y otras no tanto y el Atlético se ha aprovechado de ello”.

Aciertos y errores

“El fútbol son aciertos y errores. O te castigan o te aúpan. En la primera parte de la prórroga estábamos bien y el tercer gol nos ha hecho daño. Ha sido un tema emocional, nos han podido las ganas y hemos buscado el empate a la desesperada y ahí han matado el partido”.

Partido negativo

“Cuando pierdes todo es negativo. No estamos contentos. Lo negativo es que hemos concedido cuatro goles y esto no es normal. Eso es lo que tenemos que mejorar, sin duda alguna”.

¿Qué ha faltado?

“Insisto, el comienzo de la prórroga e incluso en el final del partido con la ocasión de Marcelo, han conseguido castigarnos en un mínimo error y marcarnos el tercero. De la prórroga me quedo con la primera parte y a partir del 3-2 no nos ha gustado”.

Falta de hambre

“No lo vemos así. Es normal que la gente piense así pero nosotros no. Los chicos han ganado mucho pero también es cierto que en la Liga no quedaron donde querían quedar. Tenemos que sacar lo mejor del equipo y mejorarlo. Tenemos que levantarnos pensando en la Liga que nos hace mucha ilusión. Hemos ganado pocas Ligas en las últimas temporadas y tenemos que afianzarnos en esta competición. No hay falta de hambre“.

¿Qué hay que mejorar?

“Habrá que trabajarlo todo. Hay que mejorar en todas las facetas del juego. Cometer errores es normal y no nos gusta”.

Derrota en el primer partido oficial

“Cuando pierdes una final estás frustrado y estás triste. Pero esto nos obliga a levantarnos para empezar la Liga como queremos empezar”.

Bale

“Ha jugado muy bien pero es normal, en este momento todos los jugadores en todos los equipos no están al cien por cien. Estamos contentos con su rendimiento y esperamos que mejore en los próximos partidos”

Vinicius

“Vinicius no ha jugado porque ha entrado Mayoral”.

Política de fichajes

“No creo que cambie gran cosa la política de fichajes del club. Tenemos que recuperarnos y comenzar bien el título más importante para mí, que es la Liga”.