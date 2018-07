Hazard sigue el plan de Bale

El Chelsea pide más de 200 millones de euros por Hazard e impide su salida por no haberla pedido antes de abril En el Madrid están tranquilos pues confían en que el desenlace sea el mismo que en su día con Gareth Bale cuando el Tottenham también se negaba a venderlo

En el Madrid están tranquilos pese a la actitud del Chelsea de no querer dejar salir a su jugador, Eden Hazard, y pedir una cifra desorbitada por él. En Concha Espina saben que el verano es muy largo y confían en que el desenlace será el mismo que el que vivieron con Gareth Bale en el verano de 2013. El delantero belga quiere llegar al Santiago Bernabéu y meterá presión para que le dejen cumplir su sueño: vestir la camiseta del campeón de Europa.

En el Madrid saben muy bien cómo se manejan los hilos en el mercado de fichajes. La actitud que ha tomado el Chelsea con respecto a su delantero, Eden Hazard, al que le quedan dos años de contrato con los blues, no es nada nuevo para la entidad madridista. Por eso no van a impacientarse y llevarán el mismo proceso que en su día hicieron con Bale. El Tottenham de Daniel Levy también se negaba a su salida y todos saben el final.

“Tampoco Levy nos quería vender a Bale y al final vino”, se comenta en los despachos de Concha Espina, donde reina la calma pese a la actitud negativa del Chelsea. Como informó OKDIARIO, Marina Granovskaia, directora general del club y mano derecha de Abramovich, se niega a negociar la salida de Hazard ya que éste no pidió marcharse antes de abril, como estaba estipulado ante un eventual traspaso. Pero entonces el jugador no veía tan factible cumplir su deseo de llegar a la plantilla del Real Madrid, algo que ahora por fin ve cerca.

Hazard meterá presión

Gracias a la buena actuación del belga en el Mundial y de su nominación a los premios The Best, los blues han elevado el cartel de Hazard a una cifra cercana a los 200 millones de euros, una cantidad desorbitada y muy lejos de las intenciones del Real Madrid.

La operación Hazard guarda más similitudes con la que en su día tomaron con Bale. De la misma forma que ocurrió con el galés, en el Madrid saben que la actitud de Hazard puede aportar y que éste meterá presión para que el Chelsea le deje salir. El club londinense se le ha quedado pequeño no sólo por el hecho de no jugar la Champions la próxima temporada. “Tal vez es hora de otra cosa, todos saben cuál es mi preferencia”, comentaba Hazard durante el Mundial de Rusia. Su sueño desde pequeño es jugar en el Madrid y no va a dejar que se le escape este tren por muy complicado que lo pongan en Stamford Bridge.

El belga no ve el momento de ponerse la camiseta del 13 veces campeón de Europa y medita cuál será su paso antes de volver a los entrenamientos con Sarri tras las vacaciones. Mientras, en el Santiago Bernabéu esperan pacientemente, como en su día hicieron con Gareth Bale, para concluir de manera positiva la operación Hazard.