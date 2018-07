Vinicius, de las favelas a comerse el mundo

Vinicius ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Vinicius ya es jugador del Real Madrid a todos los efectos. El brasileño ha sido presentando en el estadio Santiago Bernabéu en medio de una tremenda expectación. Y no era para menos. Llega a la casa blanca un jugador con un futuro muy prometedor. El joven crack brasileño ha vivido su primer gran día como madridista, aunque ya lleva una semana empapándose de lo que significa formar parte del vigente campeón de Europa.

A sus 18 años recién cumplidos, Vinicius ha llegado al Real Madrid con la humildad, la timidez y las ganas de un joven que tiene ante sí la posibilidad de comerse el mundo. El atacante está convencido de sus posibilidades. No duda que el reto que tiene por delante es uno de los mayores que se va a encontrar en una carrera que acaba de comenzar, pero se ve con fuerza para asumirlo y conseguir, poco a poco, hacerse un hueco en el conjunto blanco.

Su futuro más cercano todavía no está claro, aunque en el Real Madrid tienen clarísimo que Vinicius no va a volver a Brasil. En el club temen que las duras entradas que ha recibido en los últimos meses en su país le provoquen una lesión grave, por lo que va a seguir en España y, en estos momentos, lo más probable es que continúe de blanco, aunque no se descarta que pueda salir cedido.

De momento, Vinicius, que ha aterrizado en España con un gran número de familiares y amigos, ya está buscando casa para asentarse en Madrid, lo que hace indicar que su intención es no salir de la ciudad en la próxima temporada. Además, a pesar del respeto lógico que imprime un vestuarios como el del Real Madrid, se está integrando a la perfección dentro de la caseta. Su simpatía y alegría, algo que va unido a la filosofía de vida de los brasileños, le ha permitido que sus nuevos compañeros le acojan a la perfección, especialmente los más jóvenes.

“El sacrificio no es algo nuevo en mi vida. Vengo de una familia muy sencilla, de la que estoy muy orgulloso”, comentó durante su presentación un Vinicius que no olvida sus orígenes. También presume de los valores que sus padres le inculcaron, además de agradecerles eternamente “todo lo que han hecho” por él y por su sueño. El camino hasta el Bernabéu no ha sido fácil y así lo ha reconocido el carioca: “He vivido lejos de ellos porque era necesario para triunfar”.